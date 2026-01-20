コンパクト設計！TCL JAPAN ELECTRONICS「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」

TCL JAPAN ELECTRONICSから、日本の住環境に合わせたコンパクト設計の「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」が、2026年2月10日(火)より発売されます。

グローバル家電ブランドである同社が展開する本製品は、限られたスペースでも設置しやすいスリムなサイズ感に加え、高い洗浄性能と操作性を両立。

日常の洗濯を快適にする多彩な機能と、導入しやすい価格帯が魅力のモデルとなっています。

TCL JAPAN ELECTRONICS「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」

発売日：2026年2月10日(火)予定

価格：オープン価格

市場推定価格：50,000円前後(税込)

販売チャネル：全国の家電量販店、ECサイト ほか

カラー：ホワイト

マンションや住宅の洗濯スペースに配慮したスリム設計により、ドラム式ならではの衣類にやさしい洗浄を手軽に導入できる本製品。

衣類のしわを軽減し、気になるニオイもケアする「しわケア・消臭コース」を搭載しており、日常着の仕上がりをワンランクアップさせます。

また、高効率の洗浄システムによる「節水設計」で、標準使用水量は53Lを実現。

環境負荷を抑えつつ経済性も向上させています。

さらに、脱水性能を強化した「しっかり脱水コース」を使用することで、室内干しや乾燥機利用の時間を短縮可能です。

使いやすさと多彩な機能を両立

操作面では、誰でも直感的に扱えるダイヤル式UIを採用。

視認性の高いパネルと組み合わせることで、初めての方でも簡単に操作可能です。

洗剤投入口も迷わず入れられるシンプル構造となっており、毎日の洗濯準備をスムーズにします。

洗濯コースは、普段着、デリケート衣類、時短ニーズなど、目的に応じて選べる多彩なコースを搭載。

幅広い用途に対応し、日常の洗濯をサポートします。

製品仕様詳細

型名：TW-DV7A

ドア開閉：左開き

標準洗濯容量：7.0kg

外形寸法(約)：幅601×奥行510×高さ865mm

質量(約)：58kg

定格消費電力：洗濯時 110W / 脱水時 220W

標準使用水量：53L

運転音：洗い 36dB / 脱水 46dB

付属品：

万能ジョイント

給水ホース(約0.8m)

排水ホース(約1.2m)

キャップ(4個)

ホースバンド(1個)

スパナ(1個)

コンパクトながら機能性に優れたドラム式洗濯機の登場。

新生活や買い替えの選択肢として注目されます。

TCL JAPAN ELECTRONICS「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」の紹介でした。

