Matt、まさかの“日焼け姿” CMでさわやかな笑顔
タレントのMattが、猛暑対策ブランド「Sun Block Lab」が20日から展開するWeb CM「ふたりのMatt」篇に出演。まさかの“日焼け姿”を披露している。
【写真】まさか！日焼け姿を披露したMatt
CMでは、日焼けをしているMattといつもの美白なMatt、対照的な“ふたり”が登場し、ブランド名「Sun Block Lab」と掛け合う印象的なシーンからスタート。舞台は、強い日差しが照りつける真夏の屋外。日傘をさして涼やかに歩く「遮夏Matt（いつものMatt）」と、直射日光を浴びて暑さに悩まされる「真夏Matt（日焼け姿のMatt）」が姿を現す。
やがてふたりのMattがすれ違い、「たった一本で世界はマイナス15度変わる」というフレーズとともに、画面に映し出された「マイナス15度」の表示にヒビが入り、割れる演出が施され、ラストシーンでは、「遮夏Matt」がさわやかな笑顔を見せる。
