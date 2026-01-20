『探偵！ナイトスクープ』“伏せ字”の調査依頼にネット驚き＆期待「地上波でやれる？」
ABCテレビの長寿人気番組『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17〜※関西ローカル）の公式Xが、3つの依頼の調査状況を伝える「依頼調査報告書」をアップしたところ、3つ目の依頼内容にネットで驚きの声が寄せられている。
【画像】ネットが驚き＆期待！『探偵！ナイトスクープ』依頼調査報告書
報告書に記載されたのは、大阪府の女性（51）からの「車塚古墳が『ゼロ地場』になっている？」、大阪府の女性（31）からの「0円で買ったシーズー 当時の店員に再会させたい」、そして京都府の男性（25）からの「“ち◯こ”の感覚を彼女に教えたい」という3つの依頼。
“伏せ字”の入った3つ目の依頼について、SNSでは「いや一番最後」「3つ目www楽しみww」「3つ目が地上波でやれるん？って思ってしまったw」「ナイトスクープはち◯こに寛容すぎる」など、驚きと期待の声が寄せられている。
同番組は視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求するバラエティー。
現在の探偵は石田靖、間寛平、田村裕、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾、エース、松井ケムリ。特命局長は週替りとなっている。
