実は今年30周年!?

サンリオは2026年1月19日、自社キャラクター「ポムポムプリン」がデビュー30周年を迎えたことを記念し、JR山手線でラッピングトレインを運行していると発表しました。

【画像】「*」だ…ちゃんと「お尻のしるし」もある！ これがラッピング電車の内部です

ラッピングトレインは1月17日から運行しており、2月1日までの期間限定となっています。

車両には山手線E235系が使用されており、ドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色の装飾が施されています。

アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスターやアドストラップ（吊革広告）、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様となっています。また、トレインチャンネルでは、ポムポムプリンの1日の様子を描いた約4分間の特別アニメーションが初公開されています。

なお、同キャラクターの珍しい特徴として、公式には「おしりのしるし」と呼ばれるお尻の穴がデザインされていることで知られていますが、今回のラッピングトレインでも、ポムポムプリンのお尻に注目したポスターが採用されているようです。