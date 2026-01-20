上田綺世が欠場のフェイエノールト、5戦勝ち無しの惨状に地元メディアが怒りの声「運が悪かった、なんて言い訳は通用しない」
上田はコンディションの不良でメンバーから外れたという(C)Getty Images
上田綺世が所属するフェイエノールトは現地時間1月18日、エールディビジ第19節でスパルタと対戦し、3-4で敗れた。5試合ぶりの白星を目指したフェイエノールトは、試合終盤に2点のビハインドを追いつくも、最後は後半アディショナルタイムで決勝点を奪われるという結末に終わっている。また、上田はこの試合、今季初の欠場、ベンチ外となっていた。
本拠地で展開された点の取り合いで競り負けたフェイエノールト。順位は2位のままだが、最後の勝利からはすでに1か月以上が経過している。首位PSVとは勝ち点差でさらに引き離された。公式戦5戦勝ち無しという結果にチームの深刻さが表れていると言えるだろう。
地元メディア『AD.nl』からも、この試合の内容や、クラブの現状に厳しい声が向けられている。
同サイトのウィレム・ファン・ハネヘム氏はチームの不振に憤りを隠さず、「フェイエノールトはここ数週間、トップとは言えない相手に負け続けている。彼らはデ・カイプに乗り込んできて、3点、4点と奪っていく」などと指摘。
さらに、この日の試合について、「正直に言えば、スパルタの出来も良かったとは思わない。0-2の後、さらに1-3になってからの彼らの振る舞いを見たか？本当にひどい内容だった」と相手チームを評しながら、「それでもフェイエノールトは負けた。運が悪かった、なんて言い訳は通用しない」と続けた。
地元クラブの低調ぶりにシビアな言葉を投げかけるハネヘム氏は、さらにスパルタ戦欠場の上田にも怒りの矛先を向ける。
試合結果を振り返るとともに、「理解できないことばかり見ている。アヤセ・ウエダは出場しなかった。ケガではない。練習の出来があまり良くなく、コンディションが万全ではないと感じていたからだという。だから何だ？13試合で格下クラブにしか勝てていないなら、チームのために全力を尽くすのが当たり前だろう」などの見解を示している。
上田のコンディション状態についての詳しい発表は無いものの、今後、チームが勝利を掴むためにはエースFWの得点が必須であることは間違いない。過密日程での試合が続く中、上田の戦列復帰が待たれる。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］