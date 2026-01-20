上田綺世が欠場のフェイエノールト、5戦勝ち無しの惨状に地元メディアが怒りの声「運が悪かった、なんて言い訳は通用しない」

上田はコンディションの不良でメンバーから外れたという(C)Getty Images

上田綺世が所属するフェイエノールトは現地時間1月18日、エールディビジ第19節でスパルタと対戦し、3-4で敗れた。5試合ぶりの白星を目指したフェイエノールトは、試合終盤に2点のビハインドを追いつくも、最後は後半アディショナルタイムで決勝点を奪われるという結末に終わっている。また、上田はこの試合、今季初の欠場、ベンチ外となっていた。

【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシーンも

本拠地で展開された点の取り合いで競り負けたフェイエノールト。順位は2位のままだが、最後の勝利からはすでに1か月以上が経過している。首位PSVとは勝ち点差でさらに引き離された。公式戦5戦勝ち無しという結果にチームの深刻さが表れていると言えるだろう。

地元メディア『AD.nl』からも、この試合の内容や、クラブの現状に厳しい声が向けられている。

同サイトのウィレム・ファン・ハネヘム氏はチームの不振に憤りを隠さず、「フェイエノールトはここ数週間、トップとは言えない相手に負け続けている。彼らはデ・カイプに乗り込んできて、3点、4点と奪っていく」などと指摘。