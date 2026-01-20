みちょぱ＆大倉士門、夫婦での仲むつまじい初詣ショット披露「こういう夫婦になりたい」「可愛すぎる2人」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの大倉士門（32）と仲むつまじい初詣ショットを披露した。
【写真】「こういう夫婦になりたい」“ラブラブ”な初詣ショットを披露したみちょぱ＆大倉士門
池田は「三が日の初詣 鞍馬寺編 普段マフラーとかしないけど冬の京都は東京とまた違った寒さだから持って行って正解でした笑」とつづり、8枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「こういう夫婦になりたい」「みちょぱ可愛すぎる2人のショットたくさんみれて嬉しい」「お似合いの素敵なご夫婦ですね♪」「美優さん綺麗」「拝見していてこちらもほっこりします」などのコメントが寄せられている。
