20日（火）日本海側で雪が強まり、北海道では猛ふぶきに警戒してください。各地で凍えるような寒さが続くでしょう。

＜20日（火）の天気＞

冬型の気圧配置が強まり、北日本の上空には大雪を降らせるような強い寒気が流れ込んでいます。寒気はさらに南下して、強烈な寒波として居座る見込みです。午後も北日本の日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、北海道では猛ふぶきになる予想です。

●予想24時間降雪量（21日朝まで、多いところ）

北海道、東北 50センチ

北陸の平地でも雪が降っていて、山陰でも雨から雪に変わってきています。夜遅くには降り方が強まってくる見込みです。太平洋側では日差しが届いていますが、強い寒気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。日差しの暖かさより空気の冷たさが際立つ一日となるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より大幅に低く、日本海側では10℃以上低くなるところもありそうです。平年の真冬の時期を下回るような厳しい寒さになるでしょう。

札幌 -2℃（-2）

仙台 1℃（-3）

新潟 2℃（-7）

東京 9℃（-5）

名古屋 10℃（-5）

大阪 8℃（-7）

鳥取 4℃（-11）

高知 13℃（-6）

福岡 11℃（-6）

＜週間予報＞

■西日本

山陰や近畿北部では21日（水）・22日（木）を中心に大雪となり、平地でも積雪となるでしょう。その後も25日（日）にかけて雪が続く見込みです。福岡や鹿児島でも雪やみぞれになる日がありそうです。そのほか晴れるところも週末にかけて極寒の寒さが続く見込みです。

■北日本・東日本北日本や北陸では週末にかけて警報級の大雪が続く見込みです。新潟の山沿いでは24時間に100センチの降雪が予想され、ドカ雪となりそうです。大規模な交通障害やホワイトアウト、なだれや着雪に気をつけてください。東海にも雪雲が流れ込み、21日（水）の夜から22日（木）にかけては愛知県内でも雪の降る可能性があります。関東は晴れる日が多いですが、日中もひとケタの寒さが続く見込みです。