【ダボス（スイス東部）＝秋山洋成】世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）は１９日、スイス東部のリゾート地・ダボスで開幕した。

米国のトランプ大統領は過去最大の代表団を率いて参加し、２１日に演説する予定だ。年次総会は２３日まで。

米国のベッセント財務長官は１９日、現地で記者団に対し、「（トランプ氏が）世界における米国のリーダーシップがどのようなものかを語るだろう」と述べた。トランプ氏が対面で出席するのは６年ぶりとなる。

２０日には本格的なイベントが始まり、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長やフランスのマクロン大統領、中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相、日本の片山財務相らが登壇する。

ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領も出席する予定で、トランプ氏との首脳会談が行われるかどうか注目される。

米国がデンマーク自治領グリーンランドの領有を求めている問題を巡って対立が深まる米欧間の協議も行われるとみられる。

日本の赤沢経済産業相も参加しており、日米関税合意に基づく対米投資について、ラトニック米商務長官との協議が検討されている。