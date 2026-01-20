【特撮アーカイブ ウルトラマン80 特装版】 1月28日発売予定 価格：4,520円(通常版：3,520円)

玄光社は、自社の「玄光社ストア」で書籍「特撮アーカイブ ウルトラマン80」の特装版を1月28日発売する。価格は4,520円。本商品は一般販売の通常版もあり、こちらの価格は3,520円。

「ウルトラマン80」は1980年に放映された特撮番組。主人公、桜ヶ岡中学校の新人教師・矢的猛はM78星雲から地球に派遣されたウルトラマン80の仮の姿であった。彼は地球防衛軍の極東エリア・UGMの一員となり、教師の仕事も続けながら地球を守るために戦う。「当時で考えられるテレビ特撮の最高レベル」と言われるほどハイクオリティな特撮や、リアルなプロップ、精巧なミニチュアなどのビジュアル面も注目の番組だった。「特撮アーカイブ ウルトラマン80」では本作の魅力を写真満載で紹介する。

玄光社ストア限定の特装版では限定ブロマイドカード5枚1セットが付属する。さらに玄光社ではオリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開催。詳細は商品ページを参照して欲しい。

