【松屋】うまトマ×ビーフカレー「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」が松弁ネット限定で登場!
松屋フーズは1月20日10:00〜3月31日10:00、「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」(1,650円)を一部店舗を除く全国の松屋にて販売する。
松屋の人気メニュー「うまトマソース」と「創業ビーフカレー」を合わせた「ボルケーノうまトマハンバーグカレー」が、松屋公式アプリから注文可能な「お弁当事前予約サービス」松弁ネット限定の弁当として登場。
ハンバーグを2個使用しており、肉の旨みとトマトの酸味、カレーの辛味が絡み合う食べ応えのある一品。
なお、同商品は持ち帰り限定で、みそ汁は付かない。また、予定より早く販売終了となることがあるとのこと。
