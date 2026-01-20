【マルチャーナ - スクールデイズ】 受注期間：1月20日～3月18日 7月 発売予定 価格：44,000円

フリーイングは、フィギュア「マルチャーナ - スクールデイズ」を7月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は44,000円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャーナ」がコスチューム「スクールデイズ」の姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。

全指揮官が釘付けになったバーストスキル使用時のアニメーションをモチーフに、振り向きポーズで立体化しており、透明素材を使用した透け感のあるシャツから覗くボディライン、タイトなスカートが強調するヒップラインなど、まさに1/4スケールならではの存在感で、制服モチーフの衣装と「マルチャーナ」の成熟した佇まいが融合した、ファン必見の一体となっている。

「マルチャーナ - スクールデイズ」

仕様：塗装済フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約230mm

(C)2022-2026 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.