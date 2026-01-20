「マイリトルポニー」TCGが2月14日発売！スターター「友情の始まり」とブースター第1弾「不思議な旅」の詳細公開
KAYOUは、2月14日に発売を予定しているトレーディングカードゲーム（TCG）「マイリトルポニートレーディングカードゲーム」各種の詳細を公開した。
本商品は、1983年よりハズブロが展開している玩具シリーズ「マイリトルポニー」をモチーフにしたTCG。2月14日には、スターターデッキ第1弾となる「マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり」第1弾6種とブースターパック第1弾「マイリトルポニートレーディングカードゲーム-不思議な旅」が販売される。
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(6種）
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(トワイライトスパークル)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001A-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187408340
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(フラッターシャイ)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001B-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187409903
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(ピンキーパイ)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001C-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187411432
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(アップルジャック)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001D-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚) 、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187409927
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(レインボーダッシュ)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001E-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187409934
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(ラリティ)
製品番号：MLP-KP-YYQH-001F-JP
製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック
希望小売価格：1,320円
バーコード：6937187409941
友情の始まりボーナスパック
カード紹介とゲームシステム
マイリトルポニートレーディングカードゲーム-不思議な旅
製品番号：MLP-KP-HXQJ-001-JP
製品内容：1BOX20パック入り/1PACKカード5枚
希望小売価格：220円
ボックスバーコード：6937187411388
パックバーコード：6937187411371
(C)2018-2026 KAYOU Corporation All Rights Reserved.