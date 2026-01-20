【マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(6種)】 2月14日 発売予定 価格：各1,320円 【マイリトルポニートレーディングカードゲーム-不思議な旅】 2月14日 発売予定 価格：1パック220円

KAYOUは、2月14日に発売を予定しているトレーディングカードゲーム（TCG）「マイリトルポニートレーディングカードゲーム」各種の詳細を公開した。

本商品は、1983年よりハズブロが展開している玩具シリーズ「マイリトルポニー」をモチーフにしたTCG。2月14日には、スターターデッキ第1弾となる「マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり」第1弾6種とブースターパック第1弾「マイリトルポニートレーディングカードゲーム-不思議な旅」が販売される。

マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(6種）

マイリトルポニートレーディングカードゲーム-友情の始まり(トワイライトスパークル)

製品番号：MLP-KP-YYQH-001A-JP

製品内容：基本デッキ70枚(内訳：メインデッキ50枚、シーンデッキ15枚、主役カード1枚、ストーリーカード4枚)、プレイマット1枚、友情の始まりボーナスパック3パック

希望小売価格：1,320円

バーコード：6937187408340

友情の始まりボーナスパック

カード紹介とゲームシステム

マイリトルポニートレーディングカードゲーム-不思議な旅

製品番号：MLP-KP-HXQJ-001-JP

製品内容：1BOX20パック入り/1PACKカード5枚

希望小売価格：220円

ボックスバーコード：6937187411388

パックバーコード：6937187411371

