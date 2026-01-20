近年、健康志向の高まりとともに、「筋肉」への注目が集まっています。そんななか、「筋肉は、医学では糖や脂肪を燃焼する『代謝臓器』と位置づけられています」と語るのは、京都府立大学大学院生命環境科学研究科准教授の青井渉先生です。そこで今回は、青井先生の著書『筋肉はすごい-健康長寿を支えるマイオカイン』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】筋肉を鍛え、健康長寿を目指そう。青井渉『筋肉はすごい-健康長寿を支えるマイオカイン』

* * * * * * *

運動はがんの予防に効く

医学の進歩とともに、がんの治療法も発展してきました。

がんの治療は、３大治療法、つまり、手術、化学療法、放射線療法が主流です。また、免疫療法のような新しい治療法も少しずつ普及してきました。しかし、このような治療をもってしても、誰もが完治するのは容易でないのが現状です。それを考えると、がんは前もって予防することが重要です。

日常の生活習慣が、がんの罹患リスクに大きく影響しますが、中でも運動習慣は、そのリスクを確実に下げることが多くの研究で示されています。

世界がん研究基金と米国がん研究協会が、世界中の科学論文をもとにまとめた報告書によると、運動習慣が予防効果を発揮するがん部位として、大腸がんや乳がん、子宮内膜がんをあげています。また、食道がん、肺がん、肝臓がんもリスクを低下させる可能性があるとしています。

運動が発がんを予防する三つの仕組み

運動が発がんを予防する仕組みは三つあります。

一つ目は筋肉から出てくるマイオカイン（※）による直接の作用です。マイオカインが、がんの芽を摘み、大きくなるのを防ぎます。

二つ目は代謝能力や抗酸化能力を高めることです。筋肉の代謝能力が高まると、血液中のインスリンや脂肪の濃度を低下させ、体脂肪も減少させます。インスリンや脂肪は、がん細胞を増殖させるスイッチを押すので、これらの濃度を高めないことが予防につながります。

また体脂肪から分泌するアディポカインは慢性炎症を引き起こし、やはりがん細胞を増殖させます。内臓脂肪が蓄積し、血液中のインスリンや脂肪酸の濃度が高まることは、まさにメタボリック症候群の状態です。このメタボを防ぐことが、実はがん予防にもつながってくるのです。

また攻撃性の高い酸素、活性酸素が体内でたくさんできると、遺伝子を傷つけて発がんにつながることがわかっています。例えば、喫煙、過度の飲酒、バランスの悪い食生活、肥満、紫外線の照射、老化などによって、体の各所から多くの活性酸素が作られます。

しかし運動習慣は、この活性酸素を消去する能力=抗酸化能力を高め、遺伝子が変異するのを防いでくれます。この抗酸化能力の向上は、筋肉だけでなく内臓や脳、血液など全身で起こります。また、マイオカインの中には抗酸化能力を持つものもあります。

三つ目は免疫力を高めることです。免疫を担うリンパ球は、血液中を循環しながら、がん細胞を見つけると異物として認識し、死滅させようとします。運動を行うと、免疫細胞であるＴリンパ球やナチュラルキラー細胞の働きが高まり、これらが発がんを予防するのです。

※筋肉が分泌する物質。脳や内臓、血管、骨に作用して様々な働きをする。

運動は認知症の予防に効く

加齢によって脳の働きは衰え、高齢になるともの忘れしやすくなりますが、運動は脳の働きにも良い影響をもたらします。中でも、認知症を予防したり改善したりすることは、高齢社会を迎えたわが国においては特に重要です。

認知症とは、後天的な要因により脳の神経細胞が減少したり衰えたりすることで、海馬という記憶を司る部位が萎縮し、認知機能が低下する状態を指します。要介護の主な原因の一つとなるため、高齢社会における課題となっています。



（写真提供：Photo AC）

認知症の前段階を軽度認知障害といい、日本で４００万人以上います。軽度認知障害であれば日常生活にはそれほど支障はなく、いわば自然な老化ともいえるでしょう。しかし、軽度認知障害のうち、年に５~10％の方が、認知症に移行するといわれます。

認知症は、中枢神経変性疾患による認知症と、脳血管障害による認知症に大きく分類されます。前者のうち代表的なものがアルツハイマー型認知症（アルツハイマー病）で、不要なタンパク質が脳内に蓄積したり、ある種のヘルペスウイルスに感染することが引き金となるといわれています。これらが脳の神経細胞を次第に障害し、過去のことをどんどん忘れさせてしまいます。

また後者は、脳へ血液を供給する血管が壊死したり詰まったり、破れて出血することによって起こります。こうなると、栄養素や酸素をはじめとする血液成分が十分にいきわたらず、神経の働きが悪くなり、認知機能の低下につながります。

日常的な運動が予防につながる

認知症は、進行すると１時間前に食事をしたことすら忘れてしまうこともあり、さらには外を歩き回ったり、幻覚をみたり、行動や心理に影響をきたすこともあります。しかし、日常的に運動をすることにより、アルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症や重症化を予防することが報告されています。これは、脳の血流を良くして酸素や栄養素を供給することや、神経細胞の数を増やして海馬の萎縮を抑えることが関係するといわれています。

アメリカの研究では、持久性運動を１年間続けると海馬の大きさが２％増加することが報告されています。九州大学のグループが、福岡県久山町で長年行っている調査では、運動習慣によりアルツハイマー型認知症の発症リスクが約38〜45％低減したことも示されています。この運動による効果は、食事による効果よりもエビデンスレベルが高いとされています。

運動効果のメカニズムはいろいろありますが、アルツハイマー型認知症の原因となる神経細胞の障害を防ぐことが大きな要因といわれています。

※本稿は、『筋肉はすごい-健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。