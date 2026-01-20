これまで多くの家計相談を受けてきた深田晶恵さんと、定年世代の資産形成についてアドバイスしてきた大江加代さん。老後不安に押しつぶされず、安心して生活したい――そんな読者の願いに応えるべく、お金のプロ2人が「今できること」を語り合いました。（構成：野本由起 撮影：村山玄子）

【写真】野菜ソムリエの資格も持つ大江さんの、買い物の工夫は…

* * * * * * *

漠然とした不安を遠ざける習慣

大江 2021年から物価が跳ね上がり、今も価格上昇が止まりません。スーパーで買い物した時、レジで「こんなに高いの？」と驚くこともしばしば。

深田 食料品・日用品だけでなく公共料金なども全体的に値上がりしているので、家計へのダメージが大きいですよね。「このままでは老後資金が足りなくなってしまうかも」と不安を感じている人も多いと思います。

大江 日本では30年近く物価が横ばいだったので、ここ数年の値上がりは急な上り坂を歩き続けるのと同じ。息切れしてしまいますよね。しかも、残念ながら物価上昇はまだしばらく続きそう……。

深田 そうですね。ただ、物価上昇は経済成長や賃金上昇とワンセット。微々たるものではありますが、物価と連動して年金額も上がるので、悪いことばかりではないということも知っておくといいと思います。

大江 それに、お金のことは心配し出すとキリがありません。腰を据えて物価高に向き合い、じょうずに乗り切ることが大切です。

深田 まずやるべきは家計の全体像を把握すること。私はいつも、家計改善の相談に来る方たちに、収入と支出の《見える化》が何よりも重要だとお話ししています。

大江 おっしゃるとおり。収支の確認は《お金じょうず》になるための一丁目一番地です。「老後資金が足りるか心配」と言いながら、具体的にいくらかかるか把握していない人は意外と多いですよね。

深田 老後不安は「お化け屋敷」のようなもの。どこでどんなお化けが出てくるかわからないから怖いんです。60歳以降に訪れるライフイベントは何か、そしてどのくらいのお金が必要になるのか。それらをあらかじめ知って備えておけば、漠然とした不安や恐怖を遠ざけることができます。

大江 お化け屋敷とは、わかりやすいたとえ！

深田 そのうえで、収支を計算することが重要です。シニア世代の主な収入は2ヵ月に1度の年金支給。そこから国民健康保険料と介護保険料、年4回の住民税などが天引きされます。

毎月支出は食費や水道光熱費などの生活費。子ども・孫へのお祝いや法事などに使う特別費も出ていきますね。

年間の収入と支出を書き出して集計し初めて、「年金で足りない金額はこのくらい」という老後資金からの取り崩し額が見えてくるのです。

日々の支出だけを日記のように記録している人もいますが、それだけでは不十分。収支計算は必ず行うようにしましょう。



「明細を見れば、何にいくら使ったのかが一目瞭然」（深田さん）

保険にサブスク……ムダの見直しを

大江 支出を管理するうえでぜひやっていただきたいのが、クレジットカードの明細チェックです。以前は紙の明細書が郵送されてきましたが、今はウェブ明細が主流になり、金額が確定したら案内メールが届くだけ。毎月ウェブにアクセスして内容まで確認している方は、多くないのではないでしょうか。

深田 100〜300円の手数料を払えば毎月郵送してもらえるので、そのほうが忘れないし便利です。明細を見れば、何にいくら使ったのかが一目瞭然。私の場合、洋服代はピンク、交際費は緑とマーカーペンで色分けし、項目ごとに集計しています。

前月と比較すれば使いすぎの対策に。最近はクレジットカードを不正利用されるケースも増えているので、明細は毎月欠かさずチェックしてほしいですね。

大江 実は私も先日、被害に遭いました。カード会社に怪しまれないように1回3万円ずつ、何度も使われていたので、明細を確認してもうびっくり！ もっと少額だったらまったく気づかなかったかもしれません。

深田 それは大変でしたね。明細をよく見ると、意外な出費に気づくこともあります。

大江 そうそう。コロナ禍の頃に動画配信サービスを契約して、もう観なくなったのに解約を忘れていることも。スマホを乗り換える時に契約したオプションサービスに、月々数百円ずつ払い続けているケースも要注意です。利用していないのにお金だけ払い続けるなんて、もったいないですよね。

深田 毎月の固定費では、民間の保険料も見直しが必要です。そういえば、大江さんご夫妻は医療保険や死亡保険に加入していなかったそうですね。

大江 そうなんです。夫はがんを患い2年ほど前に亡くなりましたが、この判断は間違っていなかったと思います。治療中も、高額療養費制度を使って負担額を抑えることができました。私たちには子どもがいないので、死亡保険も不要でしたし。

深田 病気や入院は、誰の身にもいつかは起きるライフイベントのようなもの。貯蓄が少ない場合は少額のものに加入してもいいと思いますが、公的サポートがあるので、私も大江さんの考えに賛同します。

一方、地震保険や火災保険は入っておいたほうがいいですね。どちらも家の倒壊や焼失など、預金ではカバーしきれないような経済的リスクがあり、しかもすぐさまお金が必要になりますから。

大江 もうひとつ、みなさんが誤解しがちなのが先進医療特約。健康保険が適用されない先進医療は、言わば実験段階の技術です。魔法のように病気が治るわけではないので、よく考えて加入したほうがいいでしょう。

おつかいメモは書き方を工夫して

深田 ムダな出費を省くには、毎月の食費・日用品の予算を決めておくことが大切です。夫と2人暮らしのわが家の場合、予算は7万円。この金額に収まるよう、デビットカードで買い物をしています。

大江 支払いと同時に、銀行口座から代金が引き落とされるカードですね。

深田 専用口座に毎月決まった金額を入れておき、買い物をする時にはデビットカードで支払い。スマホのアプリで残高を確認できるので、「月末まであと1万円でやりくりしなきゃ。もう牛肉は買えないな」などとわかります（笑）。家計簿を細かくつけなくても、この方法なら手軽に支出を管理できますよ。

大江 いいアイデアですね。

深田 「おつかいメモ」も便利です。紙を用意し、上部に冷蔵庫の在庫を、その下の左半分に1週間分の献立を、右半分に必要な食材など買うものを書いておく。このメモを持ってスーパーに行けば、ムダ買いせずにすみますし、私が行けない時は夫に任せることができます。

大江 面白い！ 究極の見える化ですね。

深田 大江さんは、野菜ソムリエの資格もお持ちですよね。買い物で工夫していることは？

大江 旬の野菜を買うことですね。栄養が豊富なうえに、値段も安いですから。冷凍保存しておくのも便利です。

ポイントは、複数の野菜をミックスすること。たとえばキノコなら、安い時に椎茸、しめじ、エノキと数種類買っておき、少しずつ混ぜて小分けにして冷凍しておく。

細切りのピーマンとニンジンを凍らせておけば、炒め物に入れるだけで食感が楽しく、彩りもきれいになります。物価高でも食卓が寂しくならないための、ちょっとした工夫ですね。

深田 食費・日用品費は日々のやりくりで予算内に収めることができますが、逆に削りにくいのが水道光熱費。わが家で3年ほど毎月の料金を記録して気づいたのですが、節約するにも限界があるんです。

大江 電気をこまめに消しても、それほど安くならないということですね。節約のためにエアコンをつけずに過ごし、体調を崩してしまえば元も子もありません。健康も節約の一つですから。

深田 家計管理では、削るべき出費の見極めも大切ですね。

＜後編につづく＞