¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡3·îÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡×½Ð±é¤¬Ãæ»ß¤Ë
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬3·î¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î18Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLUXE ASIA 2026¡Ê亚½§Î¹ÞâÂç赏£²£°£²£¶¡Ë¡Ù¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð±é¤òÃæ»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤êÃæÀîæÆ»Ò¤Î½Ð±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
