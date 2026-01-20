パンダドラゴン、2度目となる日本武道館単独公演を開催「これからも全力で突っ走っていく」
アイドルグループ・パンダドラゴンが17日、自身2度目となる日本武道館単独公演『ドキドキ！？パラゴンカーニバル☆ここが世界のちゅーしんだ！！』を開催し、圧巻のステージを披露した。
パンダドラゴン、2作連続シングル1位 自己最高初週売上も記録【オリコンランキング】
2作連続でオリコン週間ランキング1位を獲得するなど、勢いに乗るパンダドラゴン。ライブでは、代表曲「パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!」や「Winter Song 防衛隊」などが次々と披露され、華やかなパフォーマンスで観客を魅了した。また、マスコットキャラクターの“パンダドラゴンちゃん”が活動8年目にして初めてステージデビュー。メンバーとともに「ぱんぱかぱんだ」など数曲を披露し、会場を沸かせた。
メンバーからは「2度も日本武道館のステージに立つことができたのは、みなさんのおかげです。僕たちの夢をかなえてくれて、本当にありがとうございます！これからも全力で突っ走っていくので、応援よろしくお願いします！」とファンに感謝の言葉が送られ、会場は温かな拍手に包まれた。
さらに同日、日本武道館単独公演を祝して、新曲「パラゴンサンバ」が配信リリースされた。情熱的なサンバのリズムと華やかなブラスサウンドがさく裂する、多幸感あふれるアッパーチューンで、パンダドラゴンの武器である“全力の明るさ”が満載の楽曲となっている。
2度目の武道館を成功させ、さらなる高みへと駆け上がるパンダドラゴンに注目が集まる。
