¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û¼ç¾¡¦¾®ÃÓ»í¿¥¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½é¥á¥À¥ë¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
2·î6Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½(¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¾¤Î¾®ÃÓ»í¿¥Áª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤Ç4Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¼«¤é¤â4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤à¾®ÃÓÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤à½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´¹½¤¨¤È¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â4Âç²ñÌÜ¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤É¤ì¤À¤±È¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ä¥×¥ì¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¾®ÃÓÁª¼ê¡£°ìÊý¡¢¾®ÃÓÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¸ÞÎØ¤òÊ£¿ô²ó·Ð¸³¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾®ÃÓÁª¼ê¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£