1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！

作者自らの家系を綴った小説が原作のテレビドラマ『ROOTS』

「汝の名はクンタ・キンテ。汝より偉大なりはアッラーのみ」

アフリカのガンビアで、オモロの息子として生まれたクンタは、生後間もなく満天の星の下、天空に向かって父親に両腕で持ち上げられ、命名される。彼が生まれたのは1750年、日本の江戸中期だ。

『ROOTS』は、アレックス・ヘイリーが自らの家系を綴った小説を原作としたテレビドラマシリーズだ。日本では1977年秋にテレビ朝日で放送された。冒頭のような神秘的な命名の儀式は、自然と共生するアフリカの文化の豊かさ、精神性の高さを語ってあまりある。このシーンは番組のオープニングで何度も繰り返され、当時12歳だった私の心に深く焼き付いた。

しかし、250年ほど前の欧米は、このようなアフリカの文化生活の豊かさ、精神性の崇高さを理解しなかった。レヴィ＝ストロースが「悲しき熱帯」を発表し、「文化人類学」という学問ジャンルが注目されるのが1955年。20世紀初頭まで、西欧は「自分たちの生活様式こそが先進的で最高」と信じ、アフリカなど様式の違う文化生活は「野蛮」で「遅れている」と考えたのだ。そして、そんな文化の中に住む肌の色の違う人々は、「無償で労働させるのに都合のよい動物」だと思われた。

アフリカの部族は文字を持たない場合が多いが(撮影当時)、頭脳は勿論明晰であり、言葉も持つ。また、口伝による歴史の伝達の能力は驚くばかり。この口伝の凄さは、シーズン2の最終部で私たちの心を深く揺さぶる。

しかし番組の中では、「奴ら(黒人)は知性劣悪なので」「言葉など話さず、唸るだけです」など、聞いてびっくりの差別発言が連発される。当時の西欧(白人社会)が、有色人種をどう見ていたかが、実によくわかる。

想像を絶する黒人差別

16世紀から19世紀までアフリカからアメリカへ約1200万人の人々が、「奴隷」として売買するために捕らわれて船で運ばれたという。この物語の最初の主人公、クンタ・キンテが捕らわれたのは、彼が成人への通過儀礼を経た17歳当時だから1767年。18世紀半ばは「大西洋奴隷貿易」が隆盛を極めた時期だったようだ。

『ROOTS』における白人たちの差別と、黒人に対する扱いの酷さは、想像を絶する。白人にとって黒人は、「人の形をした家畜」だったのだろう。アフリカからアメリカへと渡る船の底に鎖でつながれて詰め込まれる黒人たちには、ベッドも毛布もない。トイレさえなく糞尿は垂れ流し。わずかな水と食物だけ与えられ、体力を落とさないため時々運動を強要される以外は、同じ姿勢で寝たまま。洋上で命を落とすものも多く、死ぬと海に放り込まれた。アメリカにたどり着いた頃、ほとんどの黒人たちには「褥瘡(床ずれ)」ができていた。傷口をタールで覆い隠され、奴隷市場で競りにかけられる様は、悲惨そのものだ。

クンタ・キンテはその頑強な肉体と若さを評価されてレイノルズ農場主に買われ、クンタが心を寄せる女性ファンタは別の農場に買われていく。

奴隷として農場で働き始めてからも、クンタは「トビー」というアメリカ的な名前を受け入れない。アッラーに捧げられた名前を失うことは、誇りを奪われることだったのだろう。肉がそげるほどの激しいむち打ちの刑に処され、遂に新しい名前を受け入れるが、クンタは心までは隷従しない。数回の逃亡とむち打ちの後、思いを寄せるファンタに会うため、極寒の季節に再び逃亡。ファンタに「一緒に逃げよう」と迫る。

しかしファンタは受け入れない。「私には旦那様の手がついているの。いつか生まれてくる子は混血でなきゃいけない。だからあなたとは関係できないし…それに…逃げてどうなるの?逃げる場所なんてない。殺されるだけよ。それより私はここで生きていく。私は決して『死なない』ってきめたんだもの!」

このファンタの「処世術」を、責めることはできない。まさにその通りだからだ。クンタが理想主義者なら、ファンタは現実主義者だ。クンタはこの口論の最中に見つかり、逃亡するものの、降ってきた雪による足跡で見つかり、なんと右足の指を斧で切り落とされる。

食い入るように見てしまう

目を背けたいような凄惨なシーンが続くのに、食い入るように見てしまうのは、この作品自体が素晴らしい志や最高のスタッフでつくられているからと、登場人物がみな自分なりの処世術や信念をもち、強く生きているからだろう。

『ROOTS』に登場する黒人奴隷たちの多くは、隷従の中にあっても誇り、自分なりの処世術や仲間への優しさを持っていて、人間性を失っていない。誰もが魅力的で、要するに「キャラがたっている」から、どんどん引き込まれるのだ。

やがてクンタは同じ農場奴隷のベルと結婚、娘キジーが生まれる。そうして続いていく数世代が、アメリカでの一族の祖・クンタ・キンテからの物語を語り継ぎながら、奴隷制度や差別と闘っていく。これこそがまさに「大河ドラマ」。感動せずにいられないのである。

長い物語で登場人物も多いので、観るのは大変なのだが、壮大な物語が見事なカメラワークと脚本、時代考証の上で描かれるから、一気見してしまう。1977年当時、全米でも日本でも8夜連続という形で放映され、アメリカで平均視聴率44%という高視聴率をたたき出したのも頷ける。クインシー・ジョーンズによるテーマ曲も印象的だ。

それにしても、白人の「黒歴史」である奴隷制度を、白人スタッフや映画会社が真っ向から見つめた功績は称えられるべきだろう。以前、「『風と共に去りぬ』では、農場主と黒人奴隷との関係が美化されすぎている」と非難を受けている点に触れたが、『ROOTS』は、黒人から見た奴隷制度の悲惨さを、逃げることなく描写している。歴史にはいつも表と裏がある。だからぜひ暗黒の部分も見てほしいのだ。

かのKKK団による黒人集落の焼き討ち、黒人の女性と結婚しようとする兄弟に、ライフルを突き付けて阻止しようとする白人家族の姿など、「差別というのはここまで激しいものなのか」とショックを受けるほどだ。しかし同時に、闘う黒人たちを理解し、助けようとする白人も現れてくる。そうして歴史は変わってきたのだ。オリンピックなどさまざまなジャンルで活躍する現在の黒人の人々は、そういう歴史を乗り越えてきていることを、私たちは知らなくてはならない。

シーズン2ではリンカーンやキング牧師、マルコムXなども登場。歴史の勉強にもなるので、お子さんが10歳か(この年齢はそれぞれの親御さんが判断下さい!!)、中学生くらいになっていれば、親子で語り合いながら見る価値があります。

鳥肌ものの感動を覚えたラストシーン

しかしである。現在日本語の字幕入りは、1回目のTVシリーズしかDVDになっていない模様。わたしは、「『ROOTS』コンプリートバージョン」とされたDVD4枚組をまず買ってみたのだが、南北戦争で解放され、家族そろって自由を求めて新天地に向かうところで終わっている。「あれ?これ違うよ!私が知っている『ROOTS』の最後は、クンタ・キンテの生まれた村を探して、アレックスがアフリカに行くところまで描いているはず!!」と、大きな消化不良感が残ってしまった。

調べると1977年に放映された『ROOTS』には、続きの『ROOTS2』というTVシリーズがあり、私が鳥肌ものの感動を覚えたラストシーンは1979年の『ROOTS2』だったのだ。

根性で検索しまくると、「日本のDVDでは再生できません」という注意書き付きの海外版を発見!

DVDにはリージョンコードというものがあり、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アメリカなどに分かれて、それぞれの地域の再生機器でしか再生できない仕組みなのだ。でも、今回私が入手できたのは、オーストラリア、アメリカ版。いわゆるパソコン向けのDVDプレーヤーなら、リージョンコードを選択して再生できるので、ご安心。

さらにスマートテレビとPCをBluetoothでつないだり、普通のテレビでもライン接続すると、大きな画面で見られます。悲しいかな問題は日本語字幕がないこと!

でも、シリーズ1を見ていれば、大体わかるので、英語字幕を見ながらなら、何とか見れるはず!!

心に残っているシーン

この中で特に心に残っているのは、この『ROOTS』を書いたアレックスがまだ子どもの時、祖父の家の物置に樹齢数百年らしい大木の切り株を、祖母とみるシーンだ。切り株にはその当時から200年ほど前にまずクンタ・キンテの名があり、20年後くらいにその妻と子ども、さらに数十年後には孫たちの世代の、増えた子どもの名前がかかれた小さな札が差し込まれている。

「人間はいつか死ぬ。そしてそれは長い時の中で一瞬のことさ。でもね、命は、ファミリーはこうして、何百年も続くんだよ。勿論、クンタ・キンテの前には、アフリカで何百年も続いてきた命の連鎖があるんだよ、私たちの命の根がね」

多少正確さを欠くかもしれないが、祖母はそんな風に伝えた。そしてアレックスは自身の「ROOTS」を探したいと思ったのだろう。

やがて成人したアレックス・ヘイリーは、作家になることを志し、200年前にアメリカに連れてこられた、クンタ・キンテの故郷を訪ねる。このシーンは圧巻! 14歳以来、46年ぶりに見ましたが、やはり中学生のように泣いた。ぜひ皆さんに見てほしい。

そして『ROOTS2』を1979年に放送したテレ朝様!!ぜひぜひシリーズ1と2の日本人が容易に見られるDVDを発売してください。こんな名作を眠らせておいてはもったいないです!