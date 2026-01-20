世界各地で紛争や災害が絶えない現代で、私たちはどのように生きていけばいいのでしょうか。今回は、日本のスピリチュアル界を牽引してきたオペラ歌手・江原啓之さんと、聖心会シスター・鈴木秀子さんの共著『最良の人生を生きる法則』から一部を抜粋し、お二人の対談形式でお届けします。

シンプルに生きる極意とは？

鈴木 私は外側からの刺激に一喜一憂し、それに支配されてしまうことほどバカバカしいことはないと思うのです。褒められたり貶されたりしたことを覚えているのは自分だけなのですから。

私のところへ生きづらいと相談に見える方の中には、かつてイジメに遭ったというトラウマから人間不信になっているというケースが少なくありません。でも相手は忘れているだろうと考えれば、自分をイジメた人はいないのと一緒です。あとは傷ついた心を抱えたままでいるか、手放すかという、自分の問題ということになります。心の整理整頓ができるのは自分だけなのです。

江原 「人の噂も七十五日」というのは真理ですね。私はもともと人目を気にするタイプではありませんし、ある種の覚悟を持ってスピリチュアリストの道を歩み始めました。でも、さすがに週刊誌で激しくバッシングを受けたときには動揺しました。「この記事を読んだ人は私のことをどう思うのだろう」と気に病んだのです。

鈴木 それはそうでしょう。当然のことだと思います。

江原 ところが今では、あのときのことを覚えている人などいないのです。身近にいた人でさえ「そんなことあったっけ？」と言うくらいで。

鈴木 いい意味で、自分のことは誰も見ていないと思ったほうがいいのです。これはシンプルに生きるための極意だといえるでしょう。

日本の謙遜文化は二枚舌文化だとも言える

鈴木 自分を尊重するということは、人に何と言われようと揺るがない自分の中心軸を作るうえでとても大事なことです。自分で自分を認めれば、人は本来の力を発揮することができます。本来の自分の力を発揮できれば自ずと中心軸ができるのですが、この邪魔をしているのが謙遜文化。日本人は贈答品を渡すときにも「つまらないものですが」などと言いますよね。

江原 つまらないものなら贈らなければいいのにと、突っ込みたくなります（笑）。でもあれは、「あなたのような立派な方に気に入っていただけるかわかりませんが」という、相手への敬意を表すための表現なのですよね。



鈴木 奥ゆかしいのは日本人の素晴らしいところなのですけれど、自分を下げて相手を立てるという点が気になります。たとえば「あなたのお子さんは優秀ですね」と誰かに褒められたとしましょう。ほとんどのお母さんが「いえいえ、うちの子はできが悪くて」などと、とりあえず謙遜するのです。端で聞いている子どもがどう思いますか？

江原 ワハハ……。いや、笑い事ではありませんね。子どもの心を傷つけてまでへりくだるのは、確かに行きすぎかもしれません。

鈴木 しかもお母さんは本当は我が子を褒められて嬉しいのです。「いえいえ」と口では否定しながら、相手が「そんなことありませんよ。本当に優秀です」ともう一度言ってくれることを期待しているようなところがあって、その意味では謙遜文化は二枚舌文化だとも言えるのです。この二枚舌文化が人間関係を複雑化しているのではないかという気がします。

江原 シスターなら、人から褒められたらどのようにお答えになるのですか？

鈴木 「ありがとうございます」と伝えます。それは自惚れているからではなく、相手は私のことをそう感じてくれているのだなと素直に受け取るからなのです。

江原 謙遜文化の日本では「自惚れ」を極度に嫌う傾向がありますが、自分を尊重することと自惚れはまったく違いますよね。むしろ自分を大切にすることは素晴らしいことだと思うのです。

鈴木 もちろんです。宇宙には自分を大切にする人は他者からも大切にされる、自分を大切にしない人は他者からも大切にされないというエネルギーの法則が働いているのですから。

自分を尊重することと自惚れはちがう

江原 人間関係というと、自分と他者との関係を思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、実のところ「自分と内なる自分」の関係も大切な人間関係なのですよね。

鈴木 それが一番大切な人間関係で、自分と内なる自分が意見別れしていたら何が起きても戸惑いが生じてしまいます。

たとえば自分が「嬉しい！」と思っても内なる自分が「くだらない」と口を挟んだり、自分が「悔しい！」と思っても内なる自分が「大人げない」と制したり。すると素直になることの邪魔をして、他者との関係性に悪影響を及ぼすのです。あるいは自分の答えが見つからなくてイライラしたり、悶々とするということもあるでしょう。そういう人が他者から大切にされるかと言ったら難しいですよね。

江原 ところが「私は自分が好きだ」と素直に表明する人がいると、「自分好きだなんて、とんだ自惚れ屋だ」と揶揄する人が目立ちます。

鈴木 でもそうした人だって自分が褒められれば嬉しいはずです。

江原 承認欲求の強い人は、同じように承認欲求の強い人を笑いものにする──そんな傾向があると思います。だからこそ、人を揶揄する人こそ信じがたいのです。

鈴木 人は自分のエゴというフィルターを通して他者を見る習性があります。ですから結局のところ、真に自分を尊重できるのは自分だけなのです。自分に寄り添えるのも、自分のことを理解するのも、自分の味方も自分だけなのです。このことを認識した人から自分の中心軸ができるのだと私は考えています。

自分を大切にするとはどういうことなのか？

江原 「自分を大切にする人は他者からも大切にされる」──これはまさに因果の法則と言えるでしょう。では、具体的に「自分を大切にする」とはどういうことなのか。その問いが浮かんでくるのではないでしょうか。

鈴木 一つには我慢しないということが挙げられると思います。職場や家庭で「自分さえ我慢すればいいのだ」と我慢に我慢を重ねてしまう人というのは、我慢は美徳だと捉えているのでしょう。

犠牲的精神は素晴らしいのですけれど、基本的に我慢というのは自分の心の叫びを無視する自虐行為なのです。その結果、心の底では納得がいかず、鬱々としてしまうようでは本末転倒ですよね。いつも機嫌が悪く、周囲の人に疎ましがられてしまうのでは、何のために我慢しているのかということにもなってしまいがちです。

江原 なるほど。我慢を「美徳」と捉えるのか、それとも「自虐」と捉えるのか──。まさに分かれ道ですね。では具体的に、どのように心に折り合いをつければよいのでしょうか。

鈴木 「自分を傷つけないためにはどうすればいいのだろうか？」と考えて暮らすことが大切なのです。といって自分本位に生きることではありません。

江原 むしろ逆ですよね。自分を傷つけないようにするためには、他者に過度な期待をしないことが大切です。期待するからこそ、思い通りにならなかったときに傷つくのです。期待しなければ落胆することもなく、傷つくこともありません。

他者のことも大切に

鈴木 それから自分を大切にしたければ、他者のことも大切にしなければいけません。蒔いた種は自分で刈り取ることになるという宇宙の法則を思えば、人の嫌がることはしない、人の喜ぶことをする、その人の素敵なところがあれば褒め、誰かが苦しみの中にいたら手を差し伸べるといったことが、みんな自分のところへ戻ってくることがわかるでしょう。

誰かから親切にされるのを待つのではなく、自分が先に善き種を蒔くことを心がけたいものです。

江原 そのうえで、自律し自立することも大切です。一人で生きていけるという自信があれば、怖いものは何もありません。誰かに依存している限り、いつも人質を取られているようなもので、言いたいことも言えず、やりたいこともできなくなってしまいます。あえて「幸せ」という言葉を使うならば、何よりの幸せとは恐れから自由になることです。失うことへの恐れから解放されれば、思う存分に自分の人生を生きることができるのです。

鈴木 マイナスの感情を心から追い出すことも自分を大切にすることの一環です。多くの人がそうした感情を抱く自分に罪悪感を覚えるのですけれど、マイナスの感情を抱かない人間なんていません。それは自己防衛能力につながる本能なのですから。でも流すことならできます。

江原 確かに。「この人は嫌な人だな」と思ったとしても、その人のことで悶々と過ごす時間は無駄ですよね。どんどん流してしまうに限ります。

鈴木 そうして自分が明るいエネルギーを周囲の人に振りまいて暮らせば、明るいエネルギーの人が集まってくるのです。自分の中心軸は千差万別ですけれど、たとえば自分が笑顔でいることが他の人を喜ばせることにつながり、それが自分の生きがいになるのだと気づいた人は、愛中心の価値観がそのまま自分の中心軸となることでしょう。

※本稿は、『最良の人生を生きる法則』（ビジネス社）の一部を再編集したものです。