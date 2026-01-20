「久々の叔母活」女性アナ、子どもとのプライベートショットに反響「めちゃ顔立ちがしっかりしてきましたね」
南海放送アナウンサーの高野真子さんは1月18日、自身のInstagramを更新。おいとのツーショットを公開し、祝福の声が集まっています。
【写真】高野真子、かわい過ぎるおいとのショット
この投稿には、「とっても可愛い」「ほっこりする」「めちゃ顔立ちがしっかりしてきましたねぇ〜 可愛さ倍増な時期」「昇格おめでとうございます」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「久々の叔母活」高野さんは「久々の叔母活 『ばばあ』から『まーま』に昇格…！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。おいっ子を抱き上げ、穏やかな笑顔を見せる高野さんが写っています。「可愛すぎて本当に癒し」というように、くつろぎの時間を過ごしているようです。
「私のことも覚えてくれた」2025年6月5日の投稿でも「叔母活」の様子を公開していた高野さん。おいについて、「生まれてからまもなく1年」「最近私のことも覚えてくれたみたいで 抱っこもさせてくれるし、いっぱい笑ってくれるようになりました」とコメントしていました。
