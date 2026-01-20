¡Ö¼«Âð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¹ë²Ú¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¼«Âð
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¤Ç¤âÃÃ¤¨¤ëÉ±Âº·É¡¡Æ±¤¸¥Þ¥·¡¼¥óÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¢¤æ¤Î¶ÚÆù¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢°Â¿´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Âð¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¡Ö¶õ´Ö¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬¡×¤È¼¼Æâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ë¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤Î»Ò¤â¥Û¡¼¥à¥¸¥à¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÉÍºê¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬¾þ¤é¤ì¤¿ÂçÍýÀÐ¤ÎÊÉ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ2025Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep. ¶-¡×¤Ç¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ò½ä²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
