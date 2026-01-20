CVTの減速比を最適に調整する「YECVT」を搭載

ヤマハは、先進の電子制御CVT「YECVT」を搭載したスクーター「NMAX155 ABS」に新たなカラーリングを設定し、2026年2月26日より発売します。

NMAX155は、欧州や日本で高い人気を誇る“MAXシリーズ”のDNAを継承した斬新なスタイルが特徴です。

“Global Prestige City Commuter”をコンセプトに掲げ、コンパクトなボディにスポーティな走行性能を凝縮し、通勤や街乗りといった市街地での快適性を追求しています。

このモデルの最も注目すべき点は、電子制御によってCVTの減速比を最適に調整する「YECVT」の搭載です。スロットルの開度や角速度、車速、エンジン回転数といった情報をもとに、走行状況に合わせた最適なCVT減速比をリアルタイムで演算します。そしてDCモーターを介してシーブ位置を制御することで、ライダーの意図に沿った減速比の調整を実現し、スクーターでありながらマニュアルミッション車のようなライディングフィールを提供します。

走行モードは2種類から選択可能で、市街地でのスムーズな走行と燃費を重視した「Tモード」と、郊外のワインディングロードなどでレスポンスの良い走りを楽しめる「Sモード」が用意されています。モードの切り替えは左スイッチボックス裏のボタンで簡単に行え、選択中のモードはディスプレイに表示されます。

さらに、左ハンドルのSHIFTボタンを操作すれば、マニュアルミッション車のようなシフトダウン操作が可能になります。加速したい場面でボタンを押すとエンジン回転数が上昇し、最大で3段階のシフトダウンができます。この機能は、下り坂でのエンジンブレーキとしても有効に活用できます。また、スロットルを急に開けた際にはシフトダウン機能が自動で働き、ボタン操作でさらに回転数を上げることで力強い追い越し加速も可能です。

エンジンには、爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立した排気量155ccの水冷・4ストローク・SOHC・4バルブBLUE COREエンジンが採用されています。静粛なエンジン始動を可能にするSMG（スマートモータージェネレーター）やアイドリングストップ機構も備えており、燃費性能の向上に貢献します。

足まわりには、滑らかな発進と走行をサポートするトラクションコントロールシステムを装備しています。高い剛性と軽快なハンドリングを両立させたフレームと、優れた乗り心地と路面追従性を発揮する前後サスペンションが組み合わさり、さまざまな走行シーンで快適な乗り心地を実現します。

利便性の面も充実しています。シート下には容量約23Lのトランクが確保されており、ヘルメットの収納が可能です。メーターには4.2インチカラーTFTと3.2インチLCDを組み合わせたディスプレイを採用。専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させれば、車両情報の確認やメンテナンス時期の通知、ライディングログの記録といった機能が利用できます。

加えて、Garmin社製のナビゲーションアプリ「Garmin StreetCross」と連携させることで、メーターにマップを表示させることも可能です。その他にも、キーを取り出す必要なくエンジン始動やハンドルロック解除ができるスマートキーシステムや、USB TYPE-C端子を備えたフロントポケットなど、日常での使い勝手を高める機能が満載です。

今回新たに追加されるカラーは3色で、 「シルバー」は、セミグロス仕上げで金属のような質感を表現し、ボディの陰影を強調することで都会的でスタイリッシュな印象を与えます。

MAXシリーズの新しいブランドカラーである「マットダークグレー」は、深みのあるメタリックカラーでプレミアム感と高品質なイメージを追求しました。

そして、NMAXシリーズとして国内で初めて採用される「ブルー」は、高いパフォーマンスを予感させるスポーティなカラーリングとなっています。

NMAXの価格（消費税込）は45万9800円となっています。