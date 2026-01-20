『FX戦士くるみちゃん』が2026年にTVアニメ化されることが決定。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。

原作は、でむにゃん（原作）と炭酸だいすき（作画）による、KADOKAWA『月刊コミックフラッパー』で連載中の同名コミック。ほんわかゆるふわJDによるFXのストーリーだ。

また、福賀くるみ役の声優は鈴木愛奈に決定。公開されたティザーPVでは、主人公・福賀くるみのキャラクターボイスが初公開されおり、福賀くるみがFXを楽しんでいる様子を描いた「通常版」と、多額の損失を出してしまい絶望的な様子を描いた「強制ロスカット版」、2種類のティザービジュアルも公開された。

さらに、アニメ化決定を記念し、鈴木の直筆サイン入りティザービジュアルを使用したポストカードプレゼントキャンペーンの開催も決定した。

■コメント・でむにゃん（原作）FX戦士くるみちゃん」奇跡のアニメ化…！応援してくださった読者の皆様 ご尽力頂いた関係者の皆様 本当にありがとうございます…！ 感無量でございます…！ 私の負のエネルギーから生まれたFXのお話ですが, 一体どんなアニメになるのでしょうか…？ 今から非常に楽しみでございます…！

・炭酸だいすき（作画）いつも作品を温かく応援してくださり、本当にありがとうございます。このたび、「FX戦士くるみちゃん」のアニメ化が決定いたしました！ こうして新しい形でお届けできるのも、ひとえに読者の皆さま一人ひとりの応援やご感想、そして毎話ページをめくってくださった読者様の積み重ねのおかげです。心より感謝申し上げます。現在、制作スタッフの皆さまも非常に熱意を持って取り組んでくださっており、アニメならではの新しい魅力が詰まった作品になると確信しています。放送開始まで、ぜひ楽しみにお待ちください。これからも『FX戦士くるみちゃん』をどうぞよろしくお願いいたします。

・鈴木愛奈（福賀くるみ役）TVアニメ｢FX戦士くるみちゃん｣にて福賀くるみ役で出演させて頂きます！FXを題材にした漫画やアニメはなかなかないですよね…！原作を読ませて頂き、FXとはなんなのかをそこで初めて知り、とんでもなく恐 ろしいものだと認識します。絵がめちゃくちゃ可愛いのに、内容はある意味バイ オレンス…！ 机に1人向かい、静寂の中緊張で手は震え、自分の心臓の音だけ が響く空間の中、0.1円動くだけで笑うか泣くか、天国か地獄かの世界。やり方 によってはその人の人生をも左右する。手に汗握るどころではない、リアルすぎ るFXの世界をお届けするべく精一杯努めさせて頂きます！（文＝リアルサウンド編集部）