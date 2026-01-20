“サンリオの置き時計”がカプセルトイに登場！ ポチャッコやシナモンロールがダンボールの中に
サンリオキャラクターズのカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ2」が、1月23日（金）から、全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。
【写真】ポムポムプリンのおしりがかわいいw 「ダンボールウォッチ2」全5種一覧
■“好きな食べ物”がテーマ
今回登場する「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ2」は、ダンボールに入ったサンリオキャラクターズの姿がかわいい置時計。
ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、タキシードサム、ハンギョドンの全5種がそろい、表情やポーズはそれぞれのキャラクターらしさを表現している。
また、ダンボール箱は、各キャラクターの“好きな食べ物”をテーマにした、本シリーズだけのオリジナルデザイン。時計部分は底面ボタンで日付と秒表示の切り替えが可能で、電池交換にも対応可能だ。
