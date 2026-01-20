「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ2」（1回 500円）　※価格は税込み

　サンリオキャラクターズのカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ2」が、1月23日（金）から、全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。

【写真】ポムポムプリンのおしりがかわいいw　「ダンボールウォッチ2」全5種一覧

■“好きな食べ物”がテーマ

　今回登場する「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ2」は、ダンボールに入ったサンリオキャラクターズの姿がかわいい置時計。

　ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、タキシードサム、ハンギョドンの全5種がそろい、表情やポーズはそれぞれのキャラクターらしさを表現している。

　また、ダンボール箱は、各キャラクターの“好きな食べ物”をテーマにした、本シリーズだけのオリジナルデザイン。時計部分は底面ボタンで日付と秒表示の切り替えが可能で、電池交換にも対応可能だ。