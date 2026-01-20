平成プリが「ガシャポン」に登場！ 「花鳥風月」「姫と小悪魔」「LADY BY TOKYO」などをリアルに再現
プリントシール機30周年を記念して、平成を代表するプリ機を手のひらサイズのキーホルダーにした「平成プリ ミニチュアチャーム」が、1月4週目から順次、全国の「ガシャポン」自販機シリーズで販売される。
【写真】全部覚えてたら相当なマニア!? 「平成プリ ミニチュアチャーム」ラインナップ一覧
■プリ機の中もリアルに再現
今回登場する「平成プリ ミニチュアチャーム」は、撮影・落書きブースやカーテンのデザインなどの細部までをリアルに再現したミニチュアチャーム。
全6種類展開で、「プリクラ」の愛称で親しまれた初代の「プリント倶楽部（セガ／アトラス）」をはじめ、平成のプリ文化を象徴し多くの方の記憶に刻まれている「花鳥風月（ナムコ 現：バンダイナムコエンターテインメント）」、革命的な写りと独自の世界観で伝説級の人気を誇った「LADY BY TOKYO（フリュー）」ほか、「姫組」（フリュー）、「姫と小悪魔」（フリュー）、「美人-プレミアム-」（フリュー）がラインナップとなっている。
バッグに付けたり透明のポーチに商品をまとめて収納すれば、平成プリの思い出や楽しさ・かわいさを、令和の毎日に持ち歩くことも可能。平成世代は懐かしさを、令和世代は新鮮さを感じられるだろう。
「平成プリ ミニチュアチャーム」は、1月第4週から順次、全国の「ガシャポン」自販機シリーズで販売。1回400円（税込）で、対象年齢は15歳以上だ。
