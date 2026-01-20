日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、21日から25日頃まで強い冬型の気圧配置となる見込みです。北陸地方の上空約5000メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となり、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となるおそれがあります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～22日午前6時)】

下越 平地 20センチ

山沿い 70センチ

中越 平地 40センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

佐渡 20センチ



【24時間予想最大降雪量(～23日午前6時)】

下越 平地 20センチ

山沿い 70センチ

中越 平地 40センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

佐渡 20センチ



その後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、大雪が続くため、積雪がさらに増える見込みです。

新潟地方気象台は、新潟県では、21日から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒を。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意するよう呼びかけています。