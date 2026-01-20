櫻坂46“キャプテン”松田里奈、坂道初の国立競技場公演に決意「伝説のライブに」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。4月に開催を予定している、坂道グループとして初の国立競技場公演について決意を語った。
【写真】素敵！ふんわり花柄ワンピで登場した松田里奈
櫻坂46は、4月11・12日に5周年を記念した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決定している。キャプテンとして松田は「グループにとって大きな挑戦だとは思うんですけど、これまでメンバーや、スタッフのみなさんと力を合わせて頑張ってきて、たくさん応援してくださったからこそ、このステージに立てるんだと思っています」とまず感謝を。
そして「これまでの、そしてこれからの歴史に残したいと思っているので、このライブを大成功させて、『あのライブって伝説だったな』と思って欲しいですし、それだけで終わらずこれからの未来のためになるライブにしたい。メンバーやBuddiesと力を合わせてこのライブを最高のものにしたいと思います！」と決意を語った。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された本作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊に。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。また、雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のかわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
