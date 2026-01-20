俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、19日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。多忙ぶりを明かした。

イタリアの名門ボッコーニ大に通いつつ、海外大学受験サポート塾「MMBH留学」の代表を務めている岸谷。1日のスケジュールをMCのMEGUMIに聞かれる一幕があった。

多忙すぎるがゆえに「まったくルーティーン化できていないです」と告白。「メインの仕事がいくつかある中で1個目がメディアの出演。2つめが会社のカウンセリングっていうのがありまして、これがデカいんです」と語り出した。

「入塾の時に必ず無料カウンセリングっていうのをやらないと入れなくて、それを僕今現状全部やってる。キモです」と説明。「ウチってこういうことですっていうのを伝える場でもあるし、講師に割り振るとか、逆にあなたは留学行かない方が良いよとか、お前はこの試験受けろよとか、あんまりなめんなよとか、いろんなことを言うのがそこの30分」だと解説した。

また「毎月150人くらいやっているんでほぼ毎日あります」と話して「今日とかもこの後、移動してタクシーの中で1人」と多忙なスケジュール」を明かす。「移動時間もビタビタに入れてる。忙しいです」とうれしい悲鳴を上げていた。