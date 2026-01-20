タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。うのは昨年7月、商品のブランドアンバサダーを務め、日ごろから愛用しているという。

イベントの途中、4月から中3になる1人娘にアンケートをした“うのの異常な美容へのこだわり”が明かされた。

それは、1〜2メートルでも日傘を差す、入浴後の夕食の時に顔パックをしていることがある、フェイスパックが引き出しにすごくたくさん入っている、車の中でもスキンケアをやる、旅行にも「YURiiRO」を複数持って行くことなど。

これに対して、うのは「車の移動中だけでなく、飛行機や新幹線でもパックをやっています。だって移動の時間がもったない。特に飛行機は乾燥しているから」。その後で「今は（スキンケアの上に付ける）マスクがあるけど、昔はなかったのでミニサイズのラップをしていました」と明かした。

うのについて娘は「スキンケアをしっかりしていて尊敬している。自慢のママです」とリスペクトをする一方で「ただたくさんお酒を飲んでいる。それは学びたくない」としている。これについては「『お酒は飲まないで』と止められているんです。ママが飲むのを見るのが好きじゃないみたい」と認めつつ「でも、逆にお酒が良い影響を与えている。お酒は毒ではないので、良い飲み方をすればお肌もきれいになる。リラックスして穏やかな感じになる」とアルコールの効用を笑顔で“反論”した。