ミュージシャンDAIGO（47）が20日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。料理クイズに不正解し、うろたえるシーンがあった。

この日のテーマは調味料、洗剤などの「適量」。料理にまつわるクイズで「『ひと煮立ち』は沸騰してからどれくらい？」と出題された。

テレビ朝日系料理番組「DAIGOも台所」にレギュラー出演するDAIGOは、「A すぐ」「B 30秒」「C 1分」の中から自信ありげにAを選択。しかし正解はBで、博多大吉だけが正解となった。大吉が「番組をいただきます。“台所”いただきましょうかね」と番組名に絡めてニヤリとすると、DAIGOは「ヤバいヤバい！死活問題」と危機感を募らせた。

続く問題は「『ひたひた』はどっち？」。「A 水面から少し出る」「B 水面から出ない」の2択が提示されると、DAIGOだけがBを選択した。

しかし正解はAで、2問連続で料理問題を間違える展開に。DAIGOは「ヤバいヤバい！」と苦笑した。博多華丸が「いよいよ」と意味深に語りかけると、「ちょっと降板危機が…」と話して笑いを誘った。