Ý¯ºä£´£¶¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¡ÖÝ¯ºä£´£¶¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×£´·î¤Ë³«ºÅ¤Ø
¡¡Ý¯ºä£´£¶¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î´©¹ÔµÇ°¼èºà²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìºý¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡£È¯ÇäÆü¤¬¶á¤Å¤¯ÅÙ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£Áá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥É¥¥É¥¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¡Ê»£±Æ¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬»£¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡¢°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¤Ï¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¬Ý¯ºä£´£¶¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¡ÖÅÁÀâ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÝ¯ºä£´£¶¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£