カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。午前９時から約３時間汗を流し、練習後に報道陣の取材に応じた。

ブルペンで２９球を投げるなどして調整し「座って投げたのは３度ほどで、例年と同じぐらいのペース」と今永。「やはり全ての球種を同じ腕の角度から投げるのが大事だと思う。昨シーズンの後半戦は球種別にいろんなばらつきがあったので、そこをまず一定にするっていうところを今調整してます」と狙いを明かした。

ルーキーイヤーの２４年は１５勝３敗、防御率２・９１と活躍したが、２年目の昨季は９勝８敗、防御率３・７３と悔しいシーズンとなった。「ボールを上からたたいていくというよりも、真後ろから押し込んでしまう。シュート成分が増えてしまって、バッターからしたら予想通りのボールになってしまうことがあった。いかに相手の予想を上回るかが大事なので、昨年はその予想を上回れなかったっていうところがありましたね」と振り返った。

今永は昨季終了後にＦＡとなったが、昨年１１月に球団から提示されていたクオリファイングオファー（ＱＯ）を受託。２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円＝当時のレート）の単年契約でカブス残留を決めていた。２３年オフにはポスティングシステムを利用し、ＤｅＮＡからカ軍に移籍。その際は４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝同）で合意したが、２年目（昨季）終了時に球団は３年５７７５万ドル（約８９億８０００万円＝同）の契約延長オプションを行使でき、球団が破棄した場合は今永側が１年１５２５万ドル（約２３億７０００万円＝同）のオプションを行使できる条項を契約に盛り込んでいた。

双方とも破棄したことで一度はＦＡとなり、他球団との争奪戦に発展する可能性もあったが、今永は愛するシカゴで再びプレーすることを決断。なお、ＦＡ選手にはそれまでの所属球団が規定額で単年契約を結ぶことができるＱＯを出せるが、今回の規定額が今永側の持つオプションより高額だったため、行使を見送るのは妥当な判断だった。

ＭＬＢは今季終了後のオフに労使交渉を行う。サラリーキャップ導入などを巡り、選手会側との交渉難航は必至で、ロックアウト、ストライキになる可能性が指摘されている。不明瞭なオフが予想される中、今季の結果は自らの将来に大きく影響するかもしれない。

渡米１年目の２４年は２９試合で１５勝３敗、防御率２・９１だったが、昨季は２５試合で９勝８敗、防御率３・７３とルーキーイヤーの数字を下回った。初出場となったポストシーズンで敗退した直後には「正直言って、通用しなくなっている。別人にならないと、この世界で生き抜くのは苦しいかもしれない」と不安を口にすることもあったが、投球動作を見つめ直すなどして雪辱に燃えている。