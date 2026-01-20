屋久島環境文化財団の理事長で屋久島、奄美・徳之島の世界自然遺産登録に尽力した小野寺浩さんが、きのう19日、入院先の病院で亡くなりました。79歳でした。

小野寺さんは札幌市生まれで、大学を卒業後、1973年、当時の環境庁に入り、国立公園のレンジャーなどを経て、1990年鹿児島県に出向。

人間と自然が共生する屋久島を目指す「屋久島環境文化村構想」をけん引し、日本初の世界自然遺産として屋久島の登録に尽力しました。

環境省を退官後、2007年には鹿児島大学の学長補佐に就任し、奄美地域の世界自然遺産登録に向けた機運を盛り上げました。

（2022年 小野寺浩さん）

「2つ自然遺産を持っているという、ものすごい可能性がある。独特の日本型の自然保護の仕方、そういうメッセージを世界に出していかないといけない」

2014年5月に屋久島環境文化財団の理事長に就任。おととし、脳梗塞で入院した後、療養を続けていましたが、きのう19日、入院先の病院で亡くなりました。79歳でした。

通夜・葬儀は近親者のみで執り行うということです。

・