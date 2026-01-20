G6600Hシリーズ

スカイワースジャパンエレクトロニクスは、中国SKYWORTHブランドのテレビを日本市場へ展開する。4K対応テレビ「G6600Hシリーズ」、ポータブル型チューナーレス「P5600Hシリーズ」、2Kテレビ「E5500Gシリーズ」の3シリーズをAmazonや楽天市場などで販売開始した。

SKYWORTH(スカイワース)は、1988年に設立した中国企業。現在は40以上の国と地域で事業を展開、同社ブランド製品は100カ国を超える市場で販売している。テレビ出荷台数においては、「世界トップ5の地位を長年維持してきました」とする。

4K解像度の液晶パネルと、2Kチューナー×2基を搭載したテレビ。Google TVを採用。HDR10、HLG、Dolby Visionの各種HDR規格をサポート。音声はDolby Atmos、DTSに対応する。

スポーツ中継やゲームなどの高速な映像も滑らかに再生可能。視認性を高めると同時に、低ブルーライト設計による長時間視聴時の目の疲労軽減にも配慮した。43型、50型、55型、65型の4サイズ

P5600Hシリーズ

24型のチューナーレステレビで、約3時間の連続使用が可能なバッテリーを内蔵。キッチンや寝室などの限られた室内空間や、キャンプなどのアウトドアシーンでも、自由に持ち運んで視聴できる。

ドイツの「レッドドット・デザイン賞」を受賞したモダンなデザインが特徴。Google TVを搭載。USB、HDMI、有線LANなどの接続端子を備え、Wi-Fiにも対応する。

パネル解像度はフルHDで、HDR10をサポート。重量は4kg。

E5500Gシリーズ

チューナーを搭載した2K液晶テレビ。独自のEye Care 5.0技術により、フリッカーフリー(ちらつき防止)、低ブルーライト、インテリジェントな明るさ制御を実現し、画質を高めながら目への負担を軽減している。

Google TVを採用し、様々な動画配信サービスが楽しめる。リモコンがある場所をブザーで知らせる「リモコンを探す」機能を搭載。

インチサイズは32型と40型の2種類で、32型は1,366×768解像度、40型は1,920×1,080解像度。