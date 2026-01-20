神田うの、パーキンソン病公表の美川憲一の近況を明かす 初のトレーニングで「『足腰が強くなったの』と言っていた」 声に張りも
タレントの神田うの（50）が20日、都内で行われたフェムケアオイル『YURiiRO』の商品リニューアル発表PRイベントに登壇した。
【全身ショット】キラキラ…！美デコルテあらわな衣装で登場した神田うの
イベント後には取材も実施。昨年11月にパーキンソン病を公表した歌手・美川憲一の近況を問われると「最近、お元気です！きのうも電話で話した」と明かす。退院後に食事もしたそうで「元気に戻ってきてくれて、うれしかった」と笑顔を見せた。
年明けにはLINEで「『去年は心配かけてごめんね。今はリハビリをして元気になっている』と書いてありました」とする。現在は週2回ほどのリハビリを頑張っているという。「今まで運動したことがない方。よく歩くんだけど、ちゃんとしたトレーニング的な運動が嫌いだった。今はリハビリという名のトレーニングを週2回やっていて。『すごく調子がいいのよ。元気になって足腰が強くなったの』ときのうも言っていた。声に張りが出て元気になった。今は心配していない。来月も会う。一時は本人も不安で声も落ち込んで、しゃべるのがつらいぐらい体力が落ちていた時もあったけど、今は元気でうれしい。復活するんだな、と」と話した。最後は「お元気なので、ご心配なさらずに」と呼びかけていた。
『YURiiRO』は、美容液と天然オイルを重ねた2層式のフェムケアオイル。デリケートゾーンをはじめ、ボディやヘアケアまで使える。「効果＝素材がよくないと。効果を感じるので素材がいいんだと思います」とアピールしていた。
【全身ショット】キラキラ…！美デコルテあらわな衣装で登場した神田うの
イベント後には取材も実施。昨年11月にパーキンソン病を公表した歌手・美川憲一の近況を問われると「最近、お元気です！きのうも電話で話した」と明かす。退院後に食事もしたそうで「元気に戻ってきてくれて、うれしかった」と笑顔を見せた。
年明けにはLINEで「『去年は心配かけてごめんね。今はリハビリをして元気になっている』と書いてありました」とする。現在は週2回ほどのリハビリを頑張っているという。「今まで運動したことがない方。よく歩くんだけど、ちゃんとしたトレーニング的な運動が嫌いだった。今はリハビリという名のトレーニングを週2回やっていて。『すごく調子がいいのよ。元気になって足腰が強くなったの』ときのうも言っていた。声に張りが出て元気になった。今は心配していない。来月も会う。一時は本人も不安で声も落ち込んで、しゃべるのがつらいぐらい体力が落ちていた時もあったけど、今は元気でうれしい。復活するんだな、と」と話した。最後は「お元気なので、ご心配なさらずに」と呼びかけていた。
『YURiiRO』は、美容液と天然オイルを重ねた2層式のフェムケアオイル。デリケートゾーンをはじめ、ボディやヘアケアまで使える。「効果＝素材がよくないと。効果を感じるので素材がいいんだと思います」とアピールしていた。