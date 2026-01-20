今回は、義姉に悪役を押し付ける義母にゾッとしたエピソードを紹介します。

あんなに優しかった義母が…

「結婚当初から私に優しく、義実家に行っても『気を使わないでね』『あなたは何もしなくていいのよ』と言ってくれていた義母。優しい義母でよかったと思っていたのですが、一方で義姉には『あなたいつも怠けすぎでしょ？』などと怒られていたんです。ただ、義母に『何もしなくていいのよ』と言われていたので、モヤモヤしました。

そんなある日、義実家に行った帰りにまた義姉に怒られたのですが、その陰で、私が怒られているのを見ながらニヤニヤ笑う義母に気付いたんです。自分はいい人ぶって、義姉に悪役を押し付けているんだと分かり、ゾッとしましたし、『この人、ズルすぎる……』と思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ ちなみにこの女性の夫は完全に義実家の味方で、義母や義姉のことで愚痴っても「お前が全部悪いんだ」と言われるだけだそうです。かなりつらい状況ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。