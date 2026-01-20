ムーンバット株式会社は2026年1月15日、晴雨兼用日傘「マジカルテック プロテクション」シリーズから耐風仕様の新モデル2種を発売した。価格は「タフW rib 55」が5,500円（税込）、「タフ12 rib 55」が6,600円（税込）。

メーカーによれば風速30m/sの強風にも耐える高い耐久性を実証しているという。本製品は、MOONBAT ONLINE SHOP、ロフト、ハンズ他全国小売店で順次販売する。

「タフW rib 55」はカーボン骨を2重構造とし、骨の本数を5本から6本へ増やすことで耐久性を向上させた。重量は約133g（ブラック）、約155g（その他カラー）だ。

「タフ12 rib 55」は骨の本数を12本とし、通常タイプの倍以上の設計により1本あたりの負担を軽減する。重量は約178g（ブラック）、約204g（その他カラー）だ。両モデルとも親骨55cm、全6色展開（ブラック、ディープブルー、ライトグレー、ペールスカイ、ベージュ、ホワイト）となる。

これらは遮光率・UVカット率100%、紫外線防護係数UPF50+を取得し、撥水加工を施している。傘の製品遮熱性評価試験において32.5℃の差が認められたとされ、サーモグラフィ試験では頭頂部の表面温度-14.8℃、右肩の表面温度-4.2℃の温度差が確認されたという。また、独自開発の超軽量カーボン骨（実用新案登録済）とハイスペック軽量遮光生地を使用する。

同じ生地を採用した帽子シリーズも新登場し、アドベンチャーハット（3,960円）、キャップ（2,970円）、バケットハット（3,630円）の全3モデルを展開する。2024年2月発売の同シリーズは累計販売本数60万本を突破した。

製品概要 製品名：マジカルテック プロテクション タフW rib 55 / タフ12 rib 55

価格：5,500円（税込）/ 6,600円（税込）

カラー：ブラック、ディープブルー、ライトグレー、ペールスカイ、ベージュ、ホワイト

発売日：2026年1月15日

製品ページ：※リンクが削除されました。 ※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

軽量さと耐久性を両立したい日傘ユーザー向け

耐風仕様で133gからという重量は、一般的な晴雨兼用日傘と比較して軽量だ。メーカーによれば風速30m/sの強風試験をクリアした耐久性は、突風時の破損リスクを懸念するユーザーにとって訴求点となるという。

カーボン骨2重構造（タフW rib）と12本骨（タフ12 rib）の2つの選択肢により、ユーザーは重量と耐久性のバランスを選べる。サーモグラフィ試験による温度差データは、メーカーによれば遮熱効果を数値化したものだという。

持ち運びやすさと耐久性を両立したい日傘ユーザーや、遮光・UVカット性能を重視する人に適した選択肢となるだろう。

ギャラリー

※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

出典・関連リンク ムーンバット株式会社 プレスリリース マジカルテック プロテクション 公式サイト

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。