併願1校目の結果は……「僕の心のヤバイやつ」Karte.184「僕は腫れ物」がチャンピオンクロスで公開
【第184話】 1月20日公開
陽キャが憎くてたまらない…。只今、中二病真っ最中の市川京太郎は、学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を企む！
陽キャ美少女と陰キャ男子。縮まるハズのない２人の距離に奇跡は起きるか！？
秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.184「僕は腫れ物」を1月20日に公開した。
併願1校目の結果が発表になった。動揺する京太郎。だが周囲はいつも通りで、自分を扱いに困る腫れ物のように感じ始める。
なお、チャンピオンクロスでは現在、Karte.182とKarte.183も無料公開されている。
Karte.184「僕は腫れ物」のページ【あらすじ】
陰キャ・京太郎の青春が今、かなり静かに動き出す…！！
(C)桜井のりお（秋田書店）2018