【第184話】 1月20日公開

【拡大画像へ】

秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.184「僕は腫れ物」を1月20日に公開した。

併願1校目の結果が発表になった。動揺する京太郎。だが周囲はいつも通りで、自分を扱いに困る腫れ物のように感じ始める。

なお、チャンピオンクロスでは現在、Karte.182とKarte.183も無料公開されている。

Karte.184「僕は腫れ物」のページ

【あらすじ】

陽キャが憎くてたまらない…。只今、中二病真っ最中の市川京太郎は、学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を企む！

だが、山田の意外な一面を知ってしまい…！？

陽キャ美少女と陰キャ男子。縮まるハズのない２人の距離に奇跡は起きるか！？

陰キャ・京太郎の青春が今、かなり静かに動き出す…！！

(C)桜井のりお（秋田書店）2018