前橋育英時代に選手権優勝&得点王…甲府が26歳FW飯島陸の移籍先決定を報告
ヴァンフォーレ甲府は20日、2025シーズンで契約満了となっていたFW飯島陸(26)がヴェルスパ大分(JFL)に移籍加入することを発表した。
飯島は前橋育英高時代に第96回全国高校サッカー選手権大会の優勝に貢献し、得点王も獲得。法政大でも第45回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝などを経験し、2022年に甲府へ入団した。
甲府では2022年から2024年まで公式戦60試合に出場し、4ゴールを記録。2025年は福島ユナイテッドFCに期限付き移籍し、J3リーグ戦1試合、天皇杯1試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW飯島陸
(いいじま・りく)
■生年月日
1999年11月17日(26歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
166cm/64kg
■血液型
A型
■利き足
右
■サッカー歴
2010年〜2010年10月:児玉ディパーチャFC
2010年10月〜2012年:江南南サッカー少年団
2012年〜2015年:クマガヤSC
2015年〜2018年:前橋育英高校 ※第96回全国高校サッカー選手権大会 優勝・得点王(2017年)
2018年〜2022年:法政大学 ※第45回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 優勝(2021年)、2021年10月〜ヴァンフォーレ甲府にJFA・Jリーグ特別指定選手登録
2022年〜2025年:ヴァンフォーレ甲府
2025年〜:福島ユナイテッドFC ※ヴァンフォーレ甲府からの期限付き移籍
