TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後0時28分に、波浪警報を五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 20日12:28時点

津軽では、20日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■五所川原市
□波浪警報【発表】
　20日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■つがる市
□波浪警報【発表】
　20日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■平川市
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□波浪警報【発表】
　20日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■深浦町
□波浪警報【発表】
　20日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■中泊町
□波浪警報【発表】
　20日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　22日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　22日にかけて注意