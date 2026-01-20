【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 20日12:28時点
気象台は、午後0時28分に、波浪警報を五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 20日12:28時点
津軽では、20日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■五所川原市
□波浪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
22日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■つがる市
□波浪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■平川市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□波浪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■深浦町
□波浪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■中泊町
□波浪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
22日にかけて注意