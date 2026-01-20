元テレビ朝日社員の玉川徹氏が20日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。たびたび実施される選挙に苦言を呈した。

前日、高市早苗首相（自民党総裁）が官邸で会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院解散、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。これで2024年10月の衆院選、25年7月の参院選に続き、3年連続で国政選挙が行われることになった。

わずか1年4カ月で衆院選の解散総選挙が実施されるのは戦後最短。24年衆院選の728億円、昨年参院選の689億円という選挙費用は税金でまかなわれている。自民・維新の与党が「身を切る改革」として衆院議員定数1割減を目指すが、この削減額は年間32億円見込みといい、選挙に投じられる費用の意味があらためて問われた。

政治学者の早稲田大学・高安健将教授は「政治家はしばしば“民主主義のコスト”という言葉を使って正当化し、こういう支出を気にしていない」と指摘した。

「選挙は時間とお金がかかるため、1回1回を大事にするもの。24年総選挙の民意はどこへ行ったのか。そこで示されたものが気に入らないからもう一回やってしまおうということで今回使うなら、もうちょっと考える必要がある。有権者もそれを選択の判断材料にしてもいいレベルかもしれない」と語った。

玉川氏は「選挙に関して、政治家は他人（ひと）のお金だと思ってやってるんじゃないかって感じがすごくする」と吐露。維新が看板政策「大阪都構想」3回目の挑戦への民意を問うことを狙いに、衆院選に合わせた大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選を実施することを挙げ、問題点を語った。

ダブル選でもし吉村洋文知事と横山英幸市長が当選し、その後法定協議会での議論を経て「住民投票に結びついていったら、3回目ですよ？」と説明。「自分たちの主張が通るまでは、何回でも住民投票や選挙でもやるとなっちゃったら、民意なんかないのと一緒ですよ。民意が示されてるのに、“否定されました、私それ気に入らないのでもう一回やります”って、そういうものですか？」と呼びかけた。

「住民投票にしろ選挙にしろタダでできるわけじゃない。1回選挙やるたびに議員からお金取ってもいいんじゃないかと思うほどですよ」と怒りを込めていた。