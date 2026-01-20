SKE48・熊崎晴香、有名な競走馬と濃厚キス「不意打ちのチュー」 アイドル人生14年目で初の万バズ
アイドルグループ・SKE48の熊崎晴香が18日、自身のXを更新し、“不意打ちのチュー”をされたことを報告した。
【写真】不意打ちのチュー！競走馬と濃厚キスする熊崎晴香
競馬好きで有名な熊崎だが、Xでは「不意打ちのチュー ファンサ神対応」と競走馬・ライラックとのキス写真を投稿。ライラックからキスをされたことを伝えた。
この投稿には約1000リポスト、1.3万いいねの大反響で、「アイドル人生14年目、初の万バズはライラックちゃんとのキス写真でした」と歓喜。「実はライラックちゃん、人間年齢に換算するとほぼ同じ年 同級生だぁ これからも全力で推せていただきます」と喜んだ。
衝撃のキス写真にファンは「濃厚だな（笑）」「これは神対応やな 不意打ちにびっくりしてるけどいいなぁ〜」「ライラックちゃん！素晴らしい神対応ー！」「ライラックとチュー出来るなんて羨ましい」「かなり濃厚ですね」「不意打ちは反則です…これは一生分のファンサ受けましたね」などと驚いている。
【写真】不意打ちのチュー！競走馬と濃厚キスする熊崎晴香
競馬好きで有名な熊崎だが、Xでは「不意打ちのチュー ファンサ神対応」と競走馬・ライラックとのキス写真を投稿。ライラックからキスをされたことを伝えた。
この投稿には約1000リポスト、1.3万いいねの大反響で、「アイドル人生14年目、初の万バズはライラックちゃんとのキス写真でした」と歓喜。「実はライラックちゃん、人間年齢に換算するとほぼ同じ年 同級生だぁ これからも全力で推せていただきます」と喜んだ。
衝撃のキス写真にファンは「濃厚だな（笑）」「これは神対応やな 不意打ちにびっくりしてるけどいいなぁ〜」「ライラックちゃん！素晴らしい神対応ー！」「ライラックとチュー出来るなんて羨ましい」「かなり濃厚ですね」「不意打ちは反則です…これは一生分のファンサ受けましたね」などと驚いている。