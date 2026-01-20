タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。

昨年9月に心臓にペースメーカー取り付け手術を行い、同11月にパーキンソン病に罹患（りかん）していると公表した親友の歌手美川憲一（79）について聞かれると「昨日も電話で話しました。すごく元気です」。

うのは年末年始をハワイで過ごした。「ラインで『昨年は心配をかけてごめんね。今はリハビリをして元気になっているから』と連絡が来ました。その後に電話をしたら『リハビリを頑張っています』と。憲ちゃんは今まで運動は一切しなかった。嫌いだったから。今はリハビリという名のトレーニングを週に2回やっている。それですごく元気だと言っていました」と近況を明かした。

「それと声にすごく張りが出てきた。一時はどうしようと思ったんです。本人の声も落ち込んでいた時があった。話すことも体力的につらいと言っていたこともあった。でも『今はすっかり調子が良いのよ。足腰が強くなったのよ』と本人が言っている。元気なのでご心配なさらず。来月に会う約束をしているんです」と親友の健在ぶりを明かした。