即完売だった「生雪見だいふく」が復活販売 - 限定のあんこ入りが当たるキャンペーンも
ロッテは1月27日、ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアにて販売する。
「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)
2025年1月に販売した際に多くの支持を受けたチルドスイーツの「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)が、約1年ぶりに登場。
クリームがたっぷり入っており、満足感のある一品。
「生雪見だいふく」中身イメージ
生雪見だいふく特設ページでは、商品情報や開発秘話を紹介している。
また、1月20日10:00〜2月19日23:59の期間、「なまゆきみくじ」を引いて大吉が出た人を対象に、Xでシェアすると限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるキャンペーンも開催。
「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるキャンペーン
さらに、1月20日〜2月8日までの期間、ロッテシティホテル錦糸町4階 レストラン「シャルロッテ」にて「生雪見だいふく」とコラボレーションしたランチデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」を提供する。提供対象はランチを注文した利用者全員。
なお、ランチタイムは11:30〜14:00(ラストオーダー13:30)で、1月22日、24日、29日、31日、2月5日、7日はランチ休業日となる。
キッズメニューは対象外で、コラボデザート単品での注文は不可。
「生雪見だいふく」×「ロッテシティホテル錦糸町」コラボレーション
「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)
2025年1月に販売した際に多くの支持を受けたチルドスイーツの「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)が、約1年ぶりに登場。
「生雪見だいふく」中身イメージ
生雪見だいふく特設ページでは、商品情報や開発秘話を紹介している。
また、1月20日10:00〜2月19日23:59の期間、「なまゆきみくじ」を引いて大吉が出た人を対象に、Xでシェアすると限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるキャンペーンも開催。
「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるキャンペーン
さらに、1月20日〜2月8日までの期間、ロッテシティホテル錦糸町4階 レストラン「シャルロッテ」にて「生雪見だいふく」とコラボレーションしたランチデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」を提供する。提供対象はランチを注文した利用者全員。
なお、ランチタイムは11:30〜14:00(ラストオーダー13:30)で、1月22日、24日、29日、31日、2月5日、7日はランチ休業日となる。
キッズメニューは対象外で、コラボデザート単品での注文は不可。
「生雪見だいふく」×「ロッテシティホテル錦糸町」コラボレーション