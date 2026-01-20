阿部真央、新曲「Ding-dong」MV公開決定。Zepp DiverCityライブのダイジェスト映像公開決定＆リスニングパーティー開催も
阿部真央が、新曲「Ding-dong」のMVをリリース当日＆デビュー17周年記念日である1月21日0時にプレミア公開することを発表した。あわせて、MV公開直前の1月20日23時からは、2024年に開催したZeppツアー東京公演のダイジェスト映像が一夜限りでプレミア公開されることも発表された。
「Ding-dong」は、放送中のTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌として書き下ろした楽曲。本日MVティザーも公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。
また、「Ding-dong」のリリースとデビュー17周年を記念し、1月21日20時から、Stationheadでのリスニングパーティー開催も決定した。阿部真央本人も音声で参加予定とのことだ。
なお阿部真央は、6月からバンドセットでの全国ライブハウスツアーの開催を控えており、チケットは各種先行受付中。
◾️「Stationhead「Ding-dongリリース＆デビュー17周年記念リスニングパーティー」
2026年1月21日（水）20:00〜 ※阿部真央も参加
阿部真央Stationhead公式アカウント：https://www.stationhead.com/abemaoofficial
こちらのIDで検索：abemaoofficial
◾️「Ding-dong」
2026年1月21日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong
※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌
◆TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』
TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかにて放送中
TOKYO MX 毎週木曜23:30〜
BS日テレ 毎週木曜23:30〜
サンテレビ 毎週木曜24:00〜
KBS京都 毎週木曜24:00〜
公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com
公式X：https://x.com/tomeiotoko
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz
原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）
◾️＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
[2026年]
6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS
6月7日（日） 熊本：B.9 V1
6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM
6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24
6月26日（金） 宮城：仙台RENSA
6月28日（日） 新潟：新潟LOTS
7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL
7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
7月11日（土） 大阪：なんばHatch
7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
チケット各種先行受付中
特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026
