DEEN¡¢¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY¡ÙÈ¯ÇäÆü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®·èÄê¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤â
DEEN¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î21Æü¤ÎÌë¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢DEEN¤Î2¿Í¤¬¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢DEAR FRIENDS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëPERSONZ¤ÎJILL¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿DEEN½é¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPOP IN CITY¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡£º£ºî¤Ï¡¢BOØWY¡¢REBECCA¡¢ZIGGY¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡¢COMPLEX¡¢X JAPAN¡¢THE BLUE HEARTS¡¢PERSONZ¤È¤¤¤Ã¤¿80Ç¯Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥ó¥É¤«¤é¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢THE ALFEE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢80Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Àé½©³ÚÅìµþ¸ø±é¤òÁ´¶Ê´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-rayÉÕ¤Î½é²óÈ×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢BONUS DISC ¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤ÆËÜÆü¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤Ê¤É¤è¤ê¿¼¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´·ÁÂÖ¤ËËÜ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ°ú´¹·ô¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ◾️ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡×È¯ÇäµÇ°¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö ÇÛ¿®Æü»þ¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¤´¤í¥¹¥¿¡¼¥È ¢¡DEEN¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ◾️¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+T-Shirts+Original Stickers¡¿9,020±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6190¡Á1 ¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray¡¿7,920±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6192¡Á3 ¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û2CD(BONUS DISCÉÕ)¡¿4,620±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6194¡Á5 ¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß ¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤ ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤ ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤ Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤ ¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌÅÓÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ◾️¡ãDEEN LIVE JOY-Break27¡ä 2026 2·î1Æü¡ÊÆü¡ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë 2·î6Æü¡Ê¶â¡ËKT Zepp Yokohama 2·î8Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya 2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæPIT 2·î15Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo 2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë 3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊõ»³¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë ¢¡¡ãDEEN LIVE JOY Special ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026¡ä ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡DEEN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§YouTube
https://www.youtube.com/@deenSMEJ
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/deen/2026/
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/CwSNWb
¡ú5ÂçÆÃÅµ
¡ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(2¼ï)
¤¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ú3ÂçÆÃÅµ
¡ÆÃÅµBlu-ray¡§2025Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±éÁ´¶Ê´°Á´¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¼ýÏ¿!!!
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ú½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ãCD¡ä¡Ê¡¡¡¡¡¡¡ËÆâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
01.MARIONETTE (BOØWY)
02.¥Õ¥ì¥ó¥º (REBECCA)
03.GLORIA (ZIGGY)
04.Èá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (°ÂÁ´ÃÏÂÓ)
05.¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤ (MISS BRAND-NEW DAY) (¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º)
06.BE MY BABY (COMPLEX)
07.À±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ (THE ALFEE)
08.ENDLESS RAIN (X JAPAN)
09.ÀÄ¶õ (THE BLUE HEARTS)
10.DEAR FRIENDS (PERSONZ)
DEEN LIVE JOY -Break 26 ¡ÁROCK ON!¡Á
2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)
EAGLES STRIKE
¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦
SHE¡ÇS THE QUEEN
¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤
DOOR
CLASH ¡Á¿´¤Î¾×ÆÍ¡Á
KISS¤Î¹ÔÊý
Teenage dream
¾¯Ç¯
Ì´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë
ROLLING LOVE
love me
Æ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç
·¯¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð
²Ì¤Æ¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
Ì²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾ðÇ®
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL ¡Á¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼ LAST EPISODE¡Á
¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
YOU ARE MY OASIS
À±¹ß¤ëÌë¡¢¤³¤ÎÀ±¤Ç
DEEN±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
DEEN±þ±çÅ¹¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/deen/shoplist/260121/
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î30Æü¡Ê¶â¡ËZepp Fukuoka
³«¾ì 17:30¡¿³«±é 18:30
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:30
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
¢¡DEEN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤ÆËÜÆü¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤Ê¤É¤è¤ê¿¼¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´·ÁÂÖ¤ËËÜ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ°ú´¹·ô¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡×È¯ÇäµÇ°¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
ÇÛ¿®Æü»þ¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¤´¤í¥¹¥¿¡¼¥È
¢¡DEEN¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
◾️¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+T-Shirts+Original Stickers¡¿9,020±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6190¡Á1
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray¡¿7,920±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6192¡Á3
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û2CD(BONUS DISCÉÕ)¡¿4,620±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6194¡Á5
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¤Ï¤¬¤
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌÅÓÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãDEEN LIVE JOY-Break27¡ä
2026
2·î1Æü¡ÊÆü¡ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë
2·î6Æü¡Ê¶â¡ËKT Zepp Yokohama
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæPIT
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊõ»³¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¢¡¡ãDEEN LIVE JOY Special ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026¡ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡DEEN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È