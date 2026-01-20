hitomi、ニューシングル「Stand by…」ライブ収録MV公開
hitomiが、地上波ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマである「Stand by…」のライブ収録MVを公開した。
本映像は、2025年にCDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブ＜Re:CONNECT＞の際に収録された映像に、歌詞をデザインした作品。音源も同日にライブレコーディングされたもので、リリースされている音源とは異なるため、別の楽しみ方ができる。
なおhitomiは、3月28日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで、ワンマンライブ＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞の開催を控えており、指定席は既にソールドアウト。現在はスタンディングのみチケット販売中だ。
さらに、これまでリリースしてきた6本のライブDVDを楽しむオンラインイベント＜Re:LIVE＞も開催される。2月14日から3月21日まで毎週土曜20時、６週連続で、コメント欄などを利用してファンが交流を深めることのできるライブストリーミングサービス「Z-aN」にて開催される。初回のコメント欄には、hitomi本人も参加することが発表されている。
■「Stand by….」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://hitomi.lnk.to/stand-by
※テレ東ほか 水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」オープニングテーマ
▼水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」
2026年1月7日（水）スタート / 毎週水曜深夜1時〜1時30分
出演：宮本茉由 / 猪塚健太 / 片山萌美 / 戸塚祥太(A.B.C.-Z)
放送局：テレビ東京 / テレビせとうち / TVQ九州放送
テレビ愛知（2026年1月13日スタート / 毎週火曜深夜2時5分〜2時35分）
テレビ北海道（2026年1月9日スタート / 毎週金曜深夜1時13分〜1時43分）
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで独占見放題配信
https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
▶TVer：https://tver.jp/series/sri2e081wj
▶テレ東HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
◾️ライブベストアルバム『Re:CONNECT』
2025年12月24日（水）発売
配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
▼収録曲
01_Supernova
02_MARIA
03_flow
04_キミにKISS
05_IS IT YOU?
06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織
07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子
08_CANDY GIRL
09_BLADE RUNNER
10_WORLD! WIDE! LOVE!
11_SAMURAI DRIVE
12_LOVE 2000
こちらのリリースを記念し、2026年1月18日（日）20:00よりYouTubeで、「30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」を１日限定で再公開!!
hitomi / オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@hitomi_official
■オンライン Live Video 鑑賞会＜Re:LIVE＞
日時：2026年2月14日（土）〜3月21日（土）まで
※毎週土曜 / 20:00スタート（アーカイブあり）
・2月14日【第1回】LIVE TOUR 2001「LOVE LIFE」（2001年発売）
・2月21日【第2回】hitomi LIVE TOUR 2002「huma-rhythm」（2002年発売）
・2月28日【第3回】hitomi live tour 2004「TRAVELER」（2004年発売）
・3月07日【第4回】hitomi 2005 10TH ANNIVERSARY LIVE「THANK YOU」（2005年発売）
・3月14日【第5回】hitomi「Japanese girl collection 2005 〜LOVE MUSIC, LOVE FASHION〜」（2005年発売）
・3月21日【第6回】hitomi LIVE TOUR 2005「Love Angel」（2006年発売）
▼開催サイト（チケットも購入可能）
https://www.zan-live.com/live/detail/10723
全6回合わせて：3,011円（システム利用料込み）
■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞
2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30
会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
チケット（別途ドリンク代）：
グッズ付き/指定席：29,000円（税込）
グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）
通常指定席：13,500円（税込）
通常スタンディング：9,500円（税込）
※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細
・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α
・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α
・30周年/豪華フォトブック
・限定Tシャツ（Lサイズ）
・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!）
▼ローソンチケット先着先行 受付中
URL：https://l-tike.com/hitomi/
※先着受付のため、予定枚数に達し次第終了となります、予めご了承ください。
お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：
https://supportform.jp/a-information
