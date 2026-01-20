■「Stand by….」

2026年1月14日（水）リリース

配信：https://hitomi.lnk.to/stand-by

※テレ東ほか 水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」オープニングテーマ

▼水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」

2026年1月7日（水）スタート / 毎週水曜深夜1時〜1時30分

出演：宮本茉由 / 猪塚健太 / 片山萌美 / 戸塚祥太(A.B.C.-Z)

放送局：テレビ東京 / テレビせとうち / TVQ九州放送

テレビ愛知（2026年1月13日スタート / 毎週火曜深夜2時5分〜2時35分）

テレビ北海道（2026年1月9日スタート / 毎週金曜深夜1時13分〜1時43分）

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで独占見放題配信

https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/sri2e081wj

▶テレ東HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7