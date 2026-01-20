sumika¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHonto¡×CD¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
sumika¤¬¡¢2·î27Æü¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖHonto¡×¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤ò2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¡ÖHonto¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤ÎFM802¡ÖACCESS!¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÊÒ²¬·òÂÀ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡×¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë´öÅÄ¤ê¤é¤ò·Þ¤¨¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¡¢¾®Àîµ®Ç·¤¬±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æºî¶Ê¤·¤¿¡ÖBlue¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¾®Àîµ®Ç·¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ¡×¤Î3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£JK¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÁ´·ÁÂÖ¤Ë±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ïsumika¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ösumika Film #17¡¡sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2025¡¡2025.12.16 at Zepp Haneda¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿BD¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×JK¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÂ°¡£¥É¥é¤¨¤â¤óÈ×¤Ë¤Ï¡ÖHonto¡ÊTV Size¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¾Ò²ðÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤â¸ø³«¡£ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️¡ÖHonto¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://sumika.lnk.to/Honto_SG
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡ÜÉõÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ë
SRCL13571~3¡¡\7,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DISC1¡ÊCD¡Ë
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
DISC2¡ÊBD¡Ë
sumika Film #17
sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2025
2025.12.16 at Zepp Haneda
1.Someday
2.Lovers
3.¥¤¥Î¥»¥ó¥¹
4.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
5.±¿Ì¿
6.Àä¶«¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
7.Jamaica Dynamite
8.¥Á¥ç¥³¥ì¥¤¥È
9.½Õ²Æ½©Åß
10.MAGIC
11.¥ê¥Ó¥É¡¼
12.KOKYU
13.¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
14.¸ÀÍÕ¤È¿´
15.Beatnik -Horse-
16.Door
17.½Ëº×
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD Only ¡ö½é²ó»ÅÍÍ¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆÌ¤Äê¡Ë
SRCL13574 \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
¥É¥é¤¨¤â¤óÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë
SRCL13575 \1,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only
1.Honto
2.ÀÖ½Õ²Ö¡Êfeat. ´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
3.Blue
4.¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÍÉäÆ
5.Honto¡ÊTV Size¡Ë
¢§Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
sumika±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
sumika OFFICIAL FANCLUB ATTiC ROOM²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ ¡Ä ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢§ATTiC ROOM²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ
sumika OFFICIAL FANCLUB ATTiC ROOM²ñ°÷ÍÍ¤¬Sony Music Shop¤ÎÂÐ¾Ý¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ØHonto¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÁÂÖ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ïsumika OFFICIAL FANCLUB ATTiC ROOM²ñ°÷¤ÎÊý¤À¤±¤¬¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ATTiC ROOM²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×°Ê³°¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Sony Music ShopÆâ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×ÉÕ¤¥«¡¼¥È°Ê³°¤Ç¡ØHonto¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·ÁÂÖ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ATTiC ROOM²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤CDÍ½Ìó¡§https://sumika-atticroom.com/s/n62/login?ima=3311
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
