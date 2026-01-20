西畑大吾主演『マトリと狂犬』初回 薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメント
西畑大吾が主演するドラマイズム『マトリと狂犬』（MBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時28分）の第1話が20日に放送。薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメントが開幕する。
【写真】西畑大吾が薬物の売人に 『マトリと狂犬』第1話場面写真
本作は漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ、秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）の実写ドラマ化。品川ヒロシが監督を務める。
■第1話あらすじ
六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、「薬物の売人」をしていた梅沢恭之介（西畑）だった。梅沢はかつて俳優だったが、暴力沙汰を起こしたことで無職となり、借金苦に半グレの一味となり、転落人生を送っていた。
一方、この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）は、現場で警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）と対立しながらも、独自の勘と捜査で薬の入手ルートを追っていた。そんな中、いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、そこにマトリがガサ入れにやってきて――。早くも絶体絶命の窮地に!?
ドラマイズム『マトリと狂犬』は、MBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時28分放送。
