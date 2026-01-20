2026年4月に横浜の街全体で開催される新たな都市型音楽フェス＜CENTRAL＞の、第2弾アーティスト10組発表された。また、日割り発表と本日よりオフィシャル先行受付も開始した。

本日発表する第2弾アーティストは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。

また、Kアリーナ横浜を会場とする「CENTRAL STAGE」と、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される「Echoes Baa 2026」に出演する全23組のアーティストの日割りが発表された。さらに、1月20日12時よりオフィシャル先行受付がスタート、チケットは会場、各日ごとに販売される。

＜CENTRAL＞は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという「音楽の街」横浜を代表する4会場を舞台に、アーティストラインナップもコンセプトも異なる独立したイベントを同時開催する、新たな都市型フェスティバル。さらに、街全体をカルチャーで彩る多彩な施策が展開され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間になるという。

さらなるアーティストラインナップや、KT Zepp Yokohamaおよび臨港パークで開催されるイベントの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表されるので、続報を楽しみにしていてほしい。

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞ 【会期】2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

【会場】

Kアリーナ横浜 (〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目２−１４)

横浜赤レンガ倉庫 (〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港１丁目１)

KT Zepp Yokohama (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みとみらい４丁目３−６)

臨港パーク (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1) 【出演者】※五十音順

CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜

2026/4/3（金）＝LOVE / 乃木坂46 / FRUITS ZIPPER / モーニング娘。’26

※乃木坂46は16名前後のメンバーでの出演を予定しております。

2026/4/4（土）amazarashi / ORANGE RANGE / 結束バンド / 凛として時雨

2026/4/5（日）ちゃんみな / HANA / 優里 Echoes Baa2026＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

2026/4/4（土）新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks /

NOMELON NOLEMON / YOASOBI

2026/4/5（日）Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / MAISONdes ▼チケットオフィシャル先行受付

1/20（火）12:00より、各種チケットのオフィシャル先行受付が開始

URL：https://central-fest.com/tickets/ 【主催】CENTRAL実行委員会

【制作】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 【特別協賛】サントリーグループ

【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

【協力】イープラス

【技術協力】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは、「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。 【お客様 問い合わせ先】https://central-fest.com/inquiry/